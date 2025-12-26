"La Comisión Médica Principal concluyó que el miembro ruso de la tripulación de la nave estadounidense Spacex Crew-12, el cosmonauta de Roscosmos Andréi Fediáyev, es apto para participar en el vuelo espacial en el marco del acuerdo de vuelos cruzados", señaló en un comunicado el Centro de Preparación de Cosmonautas 'Yuri Gagarin'.

La comisión también aprobó la candidatura de su suplente, el cosmonauta Serguéi Teteriátnikov.

Aunque la agencia espacial rusa Roscosmos anunció a principios de diciembre la sustitución de Artémiev, ni esta ni su homóloga estadounidense, la NASA, explicaron los motivos de esta decisión.

Un experto espacial ruso, Gueorgui Trishkin, informó recientemente en su canal de Telegram que Artémiev habría violado los acuerdos entre Rusia y Estados Unidos al fotografiar documentación y otros artículos prohibidos del programa espacial de Ilon Mask SpaceX.

Artémiev es uno de los cosmonautas rusos más experimentados y cuenta con tres viajes a la Estación Espacial Internacional de una duración total de 560 días.

El emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, se había mostrado dispuesto a colaborar con Musk en futuros proyectos bilaterales.