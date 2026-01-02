¿En qué año vivimos realmente? Calendarios y tiempo geológico

¿Alguna vez te detuviste a pensar que el año 2026 es solo una convención? Mientras en Occidente nos guiamos por el calendario gregoriano, otras culturas y la propia ciencia tienen versiones fascinantes sobre nuestra posición en la línea de tiempo. Acá te contamos cuántos años tenemos según quién pregunte.

Los calendarios culturales: más allá del 2026

• Calendario Gregoriano (2026): El estándar global que usamos hoy, establecido en 1582.

• Calendario Judío (5786): Basado en el cómputo bíblico de la creación.

• Calendario Budista (2569): Comienza con la muerte de Buda y es el oficial en países como Tailandia.

• Calendario Chino (4723): Un sistema lunisolar que este año nos presenta al imponente Caballo de Fuego.

• Calendario Islámico (1447 AH): Se cuenta desde la Hégira, la migración de Mahoma a Medina.

El calendario geológico: la Tierra en perspectiva

Si los calendarios humanos te parecen antiguos, el calendario geológico nos pone en nuestro lugar. Para la ciencia, la Tierra no tiene miles, sino miles de millones de años.

• Edad de la Tierra: Aproximadamente 4.543 millones de años.

• Nuestra era actual: Vivimos en el Eón Fanerozoico, Era Cenozoica, Período Cuaternario y la Época del Holoceno. Algunos científicos sugieren que ya hemos entrado en el Antropoceno debido al impacto humano.