Tu calendario 2026 de la NASA a solo un clic: imágenes e info para amantes de la ciencia

El Calendario de Ciencia de la NASA 2026 contiene impresionantes imágenes en alta resolución, así como información sobre las mismas para cada mes.

Qué encontrar en el Calendario de Ciencia de la Nasa 2026 y cómo descargar

El calendario es ideal para todos los amantes de la ciencia, ya que contiene imágenes e información sobre astronomía, vida microscópica, vistas espectaculares desde el espacio y mucho más.

Ya en enero te encontrarás con una postal tomada por el telescopio James Webb de la NASA, que “observó a Herbig-Haro 49/50, una descarga de material de una estrella cercana aún en formación, en luz infrarroja cercana y media de alta resolución en agosto de 2024″, y ahora podrá ser tu protector de pantalla del celular o computadora.

Cada mes tiene su encanto, como febrero, que te sorprenderá con una cuesta llena de pistas climáticas para Curiosity, o abril, con rayos de nubes sobre la costa peruana, o noviembre, que ilustra un encuentro cercano con un asteroide.

Se puede acceder a la opción de descarga visitando la página ciencia.nasa.gov/multimedia/calendario-de-ciencia-de-la-nasa-2026.