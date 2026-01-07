OpenAI lanza un apartado de salud en ChatGPT y anima a los usuarios a compartir datos

ChatGPT Health, que aparece como una pestaña en la barra del menú del 'chatbot', solo está disponible para un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos y otros países no europeos, pero OpenAI planea ofrecerlo en el sistema operativo iOS y su web en las "próximas semanas".

Según un comunicado la empresa de inteligencia artificial (IA), la salud es uno de los principales temas de consulta en ChatGPT y este servicio, que ha creado en colaboración con médicos, tendrá "protecciones adicionales y por capas diseñadas específicamente" para este ámbito por cuestión de privacidad.

El servicio "está diseñado para apoyar, no reemplazar, a los servicios médicos" y "no está pensado para hacer diagnósticos o tratamientos", destaca la empresa, que pretende "ayudar" a los usuarios con sus preguntas de salud para que estén más "informados y preparados".

En ese sentido, invita a los usuarios a compartir los historiales médicos y aplicaciones de salud como Apple Health, Function o MyFitnessPal, para "entender resultados de pruebas", preparar visitas médicas, obtener consejos de dieta o ejercicio, o comparar seguros según "patrones" de salud.

La empresa señaló que la información compartida en Health y sus "recuerdos" nunca pasarán a los chats generales de ChatGPT, y de manera similar, estos chats generales no pueden acceder al contenido dentro del apartado de salud.

También se pueden ver y "eliminar" esos "recuerdos" de salud, especifica.

Según OpenAI, 230 millones de personas en todo el mundo hacen preguntas de salud y bienestar a ChatGPT cada semana.