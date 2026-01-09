La CE insiste en su condena a Grok aunque limite la edición de imágenes a usuarios de pago

"Hemos tomado nota de los cambios recientes que X ha anunciado para Grok. En realidad, limitar la generación y la edición de imágenes a los subscriptores de pago no cambia nuestra cuestión fundamental: usuarios de pago o sin subscripción, ni queremos ver estas imágenes. Tan simple como esto", dijo el portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz ha asegurado esta semana que la generación de imágenes falsificadas de mujeres y menores desnudas con Grok es "ilegal, espantoso y asqueroso" y ha obligado a la compañía a guardar toda la documentación interna sobre la herramienta de inteligencia artificial, para analizar las medidas que lleva a cabo X para combatir este tipo de contenidos.

Bruselas mantiene abierta una investigación a X sobre el funcionamiento de sus algoritmos, que, en último término podría llevar a la Comisión a prohibir Grok en la UE, aunque Regnier descartó ayer esta posibilidad.

"No es nuestra opción preferida, no estamos aquí para suspender a las plataformas, no estamos aquí para decirle a los ciudadanos qué plataforma es más segura, qué herramienta de inteligencia artificial es mejor. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es forzar a cada plataforma a poner su casa en orden", dijo.

