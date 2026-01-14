Nuevos estudios demuestran que el 'rey de los dinosaurios' crecía hasta los 40 años

Durante décadas, los paleontólogos han tratado de reconstruir la vida del Tyrannosaurus rex mediante el estudio de los anillos de crecimiento en sus huesos, similares a los de los árboles, y hasta ahora las tesis más generalizadas apuntaban que estos gigantes carnívoros alcanzaban su tamaño adulto alrededor de los 25 años.

La investigación, liderada por Holly Woodward, profesora de Anatomía y Paleontología de la Universidad Estatal de Oklahoma (Estados Unidos), analizó 17 especímenes de esta especie de dinosaurio, desde juveniles tempranos hasta adultos de gran tamaño, y mediante cortes de hueso examinados bajo luz especial y algoritmos estadísticos avanzados, el equipo logró identificar anillos de crecimiento ocultos que no habían sido contabilizados en estudios anteriores.

“Este es el conjunto de datos más grande jamás recopilado sobre el Tyrannosaurus rex”, ha asegurado Woodward, convencida de que este enfoque ha permitido reconstruir la historia de crecimiento de los animales con mayor detalle que nunca.

El análisis reveló que esta especie crecía de manera lenta y constante, en lugar de alcanzar la adultez rápidamente, como se pensaba, y esa prolongada fase de crecimiento podría haber permitido a los tiranosaurios jóvenes ocupar diversas funciones ecológicas en su entorno, contribuyendo a su éxito como depredadores al final del Cretácico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La investigación también ofrece nuevas perspectivas sobre la variabilidad de tamaño entre los especímenes y plantea la posibilidad de que algunos ejemplares previamente clasificados como Tyrannosaurus rex pertenezcan en realidad a otras especies o subespecies, como el Nanotyrannus.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran los especímenes conocidos como “Jane” y “Petey”, cuyas curvas de crecimiento resultaron estadísticamente diferentes de las de otros individuos; aunque los registros óseos no permiten afirmar con certeza si pertenecen a otra especie, la evidencia sugiere esa posibilidad, apoyando estudios recientes que los clasifican como Nanotyrannus.

Este tipo de análisis subraya cómo la combinación de técnicas de muestreo ampliadas, estadísticas innovadoras y luz polarizada ha permitido detectar un nuevo tipo de anillo de crecimiento, lo que podría ayudar a reevaluar la historia de crecimiento de otros dinosaurios más allá del Tyrannosaurus rex.

Después de más de un siglo de investigaciones, el Tyrannosaurus rex sigue así sorprendiendo a los científicos, y este trabajo ofrece por primera vez una imagen completa de su vida: desde los juveniles que crecían lentamente hasta los gigantes de ocho toneladas que dominaron los ecosistemas del Cretácico tardío.