Suiza anulará las penas de voluntarios en resistencias francesa e italiana durante la IIGM

En Suiza, el alistamiento en un ejército extranjero es un delito sancionado en el código penal militar y, por tanto, el Consejo Federal subrayó en un comunicado que esas sentencias se dictaron "conforme a derecho", por lo que la decisión no implica una critica a la actuación de las autoridades de la época.

"Sin embargo, estas sentencias contradicen nuestro sentido actual de la justicia (...) El proyecto de ley de rehabilitación honra el compromiso de los voluntarios con la libertad y la democracia", destacó el Gobierno helvético tras su reunión semanal.

La iniciativa parlamentaria para esta rehabilitación, presentada en 2021, se apoyó en la ley federal de 2009, que proponía lo mismo para los voluntarios suizos que apoyaron al bando republicano en la Guerra Civil Española, y en la de 2003, que pedía la anulación de las sentencias de quienes ayudaron a huir a perseguidos por el nazismo.

Sin embargo, en este caso, el Consejo Federal matizó que las acciones de los voluntarios durante la Segunda Guerra Mundial no estaban impulsadas necesariamente por motivaciones políticas, como sí fue el caso durante la Guerra Civil Española.

Al igual que en la ley federal de 2009, este nuevo proyecto de ley no contempla que los afectados puedan recibir una compensación económica.