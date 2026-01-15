Filipinas planea sumarse a bloquear Grok en medio de polémica por imágenes sexualizadas

El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DICT, por sus siglas en inglés) de Filipinas anunció que solicitará "el bloqueo del acceso a Grok en el país, tras la publicación de imágenes sexualmente explícitas", recogió la cadena ABS-CBN.

El secretario del DICT, Henry Aguda, indicó que su agencia adscrita, el Centro de Investigación y Coordinación de Delitos Cibernéticos (CICC), está trabajando en conjunto con la Comisión Nacional de Privacidad para bloquear materiales considerados "abuso y explotación sexual infantil en línea", según el mismo medio.

Filipinas se sumaría así a varios países que revisan el funcionamiento de la herramienta de IA, entre ellos Malasia, Reino Unido, Francia e Indonesia, después de una polémica motivada por la manipulación con este chatbot de fotografías de personas, desnudándolas sin consentimiento, a petición de usuarios.

Malasia informó el martes de que emprenderá acciones legales contra X por falta de seguridad de Grok, tras la circulación de "imágenes obscenas" y "sexualmente explícitas" creadas con esta herramienta IA, el acceso a la cual está bloqueado en el país.

"Se han designado abogados y los procedimientos legales se iniciarán en breve", afirmó en un comunicado la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC).

El regulador de comunicaciones británico, Ofcom, ha abierto una investigación formal contra la red social de Musk para determinar si ha cumplido con las obligaciones legales en el país tras la circulación de imágenes sexualizadas, mientras Francia ha presentado una denuncia contra Grok por crear y divulgar "contenidos de carácter sexista y sexual".

Indonesia anunció el sábado una restricción de acceso al chatbot por la creación de imágenes "indecentes, groseramente ofensivas y no consensuadas, incluyendo contenido que involucra a mujeres y menores".

Mientras, el fiscal general de California, Rob Bonta, abrió el miércoles una investigación contra xAI por la proliferación de material sexualmente explícito no consensual producido con Grok.

Tras una oleada de quejas y denuncias, X limitó el viernes a usuarios de pago el uso de Grok para edición de imágenes.