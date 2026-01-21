Empresa saudí sella un acuerdo de 1.200 millones de dólares para expandir proyectos de IA

El pacto fue rubricado en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, de acuerdo con un comunicado de la compañía fundada el año pasado y que es propiedad por completo del fondo soberano de Arabia Saudí.

El pacto estipula las condiciones de financiación no vinculantes para el desarrollo de HUMAIN de hasta 250 megavatios de capacidad en centros de datos de IA "a hiperescala", unas instalaciones que implementarán procesadores "de vanguardia para el entrenamiento e inferencia" de esta tecnología.

Según el comunicado, HUMAIN e Infra acordaron explorar la creación de una plataforma de inversión en centros de datos, que estará respaldada por ambas empresas y estructurada para "facilitar la participación de inversores institucionales globales y locales".

"Nuestro objetivo es ofrecer una infraestructura de centro de datos de IA de primer nivel en la que las empresas puedan confiar a medida que sus necesidades informáticas se vuelven más complejas", dijo en declaraciones recogidas en la nota el director ejecutivo de HUMAIN, Tareq Amin.

Infra impulsa inversiones del sector privado para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura en Arabia Saudí y ofrece financiación flexible para este tipo de actividades, en línea con los objetivos de la Visión 2030 del reino para diversificar los ingresos del país árabe del petróleo.

Por su parte, HUMAIN es una empresa que ofrece capacidades de IA en centros de datos, infraestructura y modelos avanzados de esta tecnología en la que Arabia Saudí está apostando fuertemente para situarse como uno de los referentes mundiales.