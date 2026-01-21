Hallan la herramienta de hueso de elefante más antigua de Europa, de hace 480.000 años

El descubrimiento, descrito este miércoles en la revista Science Advances, supone el primer caso conocido de utilización del hueso de elefante como materia prima para tallar piedras en Europa, escriben los científicos, Simon Parfitt y Silvia Bello, afiliados también al University College de Londres.

Las herramientas paleolíticas de hueso, madera y cuerno de animal para tallar piedras y darles bordes afilados son artefactos poco comunes en los yacimientos arqueológicos, ya que su naturaleza orgánica las hace propensas a desintegrarse.

Gracias a las nuevas tecnologías arqueológicas Parfitt y Bello han logrado identificar esta pieza, una especie de hacha de mano para tallar, hecha de hueso de elefante, que procede de un yacimiento situado en el sur de Inglaterra. Se llama Boxgrove y está en el condado de Sussex, no muy lejos de Londres.

Su examen revela que las personas moldearon y astillaron el fragmento de hueso cortical del elefante para convertirlo en un ‘retocador’ para el tallado, seguramente utilizado para adelgazar, afilar y martillar ligeramente las herramientas de piedra.

Dada la escasez de huesos de elefante encontrados en el Reino Unido, los investigadores intuyen que esta herramienta, que muy probablemente procedía del elefante de colmillos rectos (‘Palaeoloxodon antiquus’), se hizo con huesos de un espécimen que venía de otro lugar, ya que los restos de elefantes del Pleistoceno son escasos en Inglaterra.

“Este hallazgo proporciona más pruebas de la selección y conservación estratégica de herramientas orgánicas que hacían los primeros homínidos, lo que implica un alto nivel de ingenio, adaptabilidad y una comprensión avanzada de su entorno y de los materiales disponibles en él”, escriben los autores.

La sofisticación de la herramienta indica, según los autores, el dominio que había en aquella sociedad paleolítica para fabricacr herramientas.

