Apple anticipa incremento en coste de chips de memoria, que puede afectar a sus márgenes

En la conferencia de análisis de los resultados trimestrales de Apple, Cook afirmó que la demanda de sus productos supera a la oferta, que ha finalizado el trimestre con un inventario bajo y que tiene dificultades debido a la escasa "disponibilidad de nodos avanzados" de sus chips.

Cook dijo que la baja disponibilidad de chips de "memoria" tuvo un "impacto mínimo" en los resultados del trimestre finalizado, pero espera "que haya más impacto en el margen bruto del segundo trimestre" y así lo reflejan sus pronósticos para esa métrica, que sitúa del 48 al 49 %.

"Más allá del segundo trimestre, evidentemente no damos pronósticos más allá del trimestre actual, pero seguimos viendo un incremento importante en los precios de mercado para la memoria. Como siempre, estudiaremos un abanico de opciones para abordarlo", abundó.

Presionado por varios analistas sobre qué opciones baraja la empresa o si planea una subida de precios en sus productos debido a ese aumento de costes, Cook rechazó "especular" y sostuvo que "hay diferentes medidas que se pueden intentar, y quién sabe cuánto éxito tendrán".

Apple cerró el primer trimestre de su ejercicio con ingresos récord en los segmentos de productos y servicios, y con un hito también en las ventas del iPhone, que creció un 23 % interanual.

Los ejecutivos de la empresa, en la llamada, anticiparon que, pese a todo, y si se mantiene la política arancelaria de EE.UU. y "no empeora la perspectiva macroeconómica", los ingresos del trimestre actual crecerán un 13 % a un 16 % respecto al mismo tramo del año pasado.

Asimismo, destacaron los esfuerzos de Apple en el espacio de la inteligencia artificial (IA) y su colaboración con Google "para desarrollar la próxima generación de modelos fundacionales" de la firma, lo que dará lugar, entre otras cosas, a que Siri, su agente de IA, esté "más personalizado" este año.