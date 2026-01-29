Grok depura desnudos, el magnate que vigila a TikTok y otros clics tecnológicos en América

Las imágenes sexualizadas creadas por el chatbot de inteligencia artificial (IA) Grok, de X, se encuentran en el banquillo de los acusados, metafóricamente, por las acusaciones de 35 fiscales generales de EE.UU. que enviaron una carta a la red social de Elon Musk para exigir medidas concretas que protejan a los usuarios.

Entre las peticiones de los fiscales está que xAI, empresa responsable de Grok, explique qué hará para eliminar contenido inapropiado ya producido; que suspenda a los creadores de dicho material y los denuncie ante las autoridades; que Grok ya no pueda producir las imágenes, incluidas las no consensuadas que no representan desnudez total o conducta sexual gráfica, pero que muestran a personas en bikini, ropa interior, ropa reveladora o posados sugerentes.

Aseguran que lo hecho hasta ahora no es suficiente para proteger a las principales víctimas: niños y mujeres.

Desde la isla hawaiana de Lanai, donde vive, el multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle, consiguió convertirse en el guardián del algoritmo del TikTok estadounidense, después de que el magnate de 81 años, junto a la firma de capital privado Silver Lake y la de inversión con sede en Abu Dabi MGX, lograra un acuerdo de 14.000 millones de dólares para establecer la filial de la plataforma de origen chino y evitar una prohibición en EE.UU.

Con una fortuna de 227.700 millones de dólares, según Forbes, Ellison y sus socios poseerán el 45 % de 'TikTok USDS Joint Venture LLC', la cual será responsable de la protección de datos en el país, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software, además, de que la empresa reentrenará el algoritmo con datos de usuarios estadounidenses que garanticen un contenido libre de manipulación externa.

Microsoft presentó Maia 200, la segunda generación de su chip de IA, con el que busca reducir la dependencia de Nvidia y competir contra los de Google y Amazon en la nube.

Este nuevo modelo tiene el "sistema de inferencia más eficiente que Microsoft ha desplegado", aseguró Scott Guthrie, vicepresidente de Microsoft, que promete hasta un 30 % más de rendimiento por dólar que el hardware actual de Microsoft, que lo despliega en centros de datos de Azure en EE.UU. para impulsar servicios como Microsoft 365 Copilot, Foundry y los últimos modelos GPT de OpenAI.

Google anunció que su generador de imágenes con IA Nano Banana fue integrado directamente al navegador Chrome, lo que permitirá a los usuarios transformar imágenes de la web sin necesidad de procesos externos, una herramienta que ya está disponible para todos los usuarios de Gemini en macOS, Windows y Chromebook Plus.

La IA en el navegador es compatible con aplicaciones conectadas, como integraciones con Gmail, Calendario, YouTube, Maps, Google Shopping y Google Flights.

La idea es que la empresa de la manzana mordida, que hace una semana había anunciado que se alió con Google para impulsar sus funciones de IA en Siri, lance el dispositivo el próximo año con 20 millones de unidades disponibles, una innovación que no sería la primera, ya que la startup estadounidense Humane -en la que trabajaban dos exempleados de Apple- presentó en 2024 un asistente portátil similar, controlado por voz y llamado AI Pin.

Miami se convierte en la sexta ciudad en recibir los taxis autónomos Waymo, del conglomerado Alphabet -matriz de Google- y la primera de las veinte urbes a las que prevé expandir su servicio este 2026.

Los vehículos, que permiten a los pasajeros personalizar la experiencia con antelación en la aplicación, tienen un sistema de seguridad compuesto por 29 cámaras, cinco sensores LiDAR -que usan luz láser para medir distancias y crear un mapa tridimensional del entorno-, seis radares y cuatro detectores de audio, componentes que según la compañía se suman a la experiencia acumulada tras "más de 127 millones de millas recorridas sin nadie al volante" en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix, Austin y Atlanta.