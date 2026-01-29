La esperanza de vida humana es más hereditaria de lo que se pensaba

Investigaciones recientes con gemelos estimaban que la genética podía explicar un 20 y 25 % de la esperanza de vida, mientras que estudios genealógicos a gran escala sugerían que es tan baja como el 6 %, indica el artículo.

Sin embargo, el nuevo estudio considera que “esas estimaciones se ven sesgadas por la mortalidad extrínseca”, es decir, la debida a factores como accidentes o infecciones.

El equipo usó modelos matemáticos y análisis de cohortes de gemelos criados juntos y por separado de Dinamarca, Suecia y Estados Unidos, para desentrañar las fuentes de muerte intrínsecas y extrínsecas.

Comprender hasta qué punto la esperanza de vida humana viene explicada por la genética es una cuestión central en la investigación sobre el envejecimiento, pero medir su influencia genética en la longevidad sigue siendo un reto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque se han identificado algunos genes relacionados con la esperanza de vida, las fuerzas ambientales externas, como las enfermedades o las condiciones de vida, ejercen una poderosa influencia en la duración de la vida de una persona y a menudo ocultan o confunden los posibles efectos genéticos.

Las estimaciones señaladas por el estudio alinean la esperanza de vida humana con la `heredabilidad’ de la mayoría de los demás rasgos fisiológicos complejos y con la de la esperanza de vida observada en otras especies.

Los resultados del estudio refuerzan el vínculo entre genética y longevidad, pero la cifra del 55 % “depende de las decisiones de modelización" y de condicionar el análisis a la supervivencia hasta determinadas edades mínimas, "lo que puede afectar a las correlaciones de manera no trivial”.

Así lo indica, a Science Media Centre (una plataforma de recursos científicos para periodistas), el investigador de la Universidad del País Vasco Tim Riffe, que no participó en el estudio.

Por ello, Riffe considera que conviene interpretar ese porcentaje “como una estimación basada en un modelo y en una definición concreta de ‘longevidad intrínseca’ y no como un hecho definitivo”.