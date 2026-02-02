TikTok restablece su servicio en EEUU tras un apagón técnico entre acusaciones de censura

Según un comunicado de TikTok USDS Joint Venture LLC —la nueva entidad operada en el marco de la actual administración estadounidense—, la caída fue causada por una tormenta invernal que afectó a un centro de datos principal de Oracle.

"La tormenta invernal provocó un corte de energía que causó problemas de red y almacenamiento en el centro de datos y afectó a decenas de miles de servidores que permiten el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos", anota la red social en un comunicado.

La empresa agrega que la incidencia "afectó a muchas de las funciones principales de TikTok, desde la publicación y el descubrimiento de contenido hasta la visualización en tiempo real de los 'me gusta' y las visualizaciones de los videos".

"Nuestros equipos trabajaron sin descanso con Oracle para garantizar una restauración completa y segura de los sistemas", agrega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de la explicación técnica, la vuelta a la normalidad se produce en un clima de desconfianza. Tras la reciente reestructuración de la plataforma, diversos usuarios han acusado a la aplicación de silenciar contenidos críticos, especialmente los relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las protestas en Mineápolis tras la muerte del civil Alex Pretti a manos de la Policía el pasado 24 de enero.

La cantante Billie Eilish se sumó la semana pasada a las críticas a través de Instagram, asegurando que TikTok "está silenciando a la gente". Como prueba, señaló el bajo rendimiento de un video de su hermano, el músico Finneas O'Connell, en el que cuestionaba las justificaciones de la muerte de Pretti.

El video de O'Connell apenas sumaba 137.000 visualizaciones 18 horas después de su publicación, una cifra inusualmente baja para un perfil que acostumbra a alcanzar millones de reproducciones.

TikTok, por su parte, dijo que estas anomalías en las métricas son consecuencia directa de los problemas en los servidores de Oracle.