Nueva tripulación lista para partir a la EEI tras evacuación médica de la Crew-11

Cuatro astronautas se preparan para volar a la Estación Espacial Internacional (EEI) la semana que viene, después de que la misión de la tripulación anterior se viera acortada por una evacuación médica.

El lanzamiento está previsto para el 11 de febrero, pero la empresa espacial SpaceX, de Elon Musk, anunció a principios de semana que dejaba en tierra todos los vuelos de su cohete Falcon 9 para investigar un problema, lo que podría aplazar la fecha del dispositivo.

Este contratiempo es el último de una serie de incidentes en torno a esta nueva misión, llamada Crew-12, que incluye a los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, a la francesa Sophie Adenot y al cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

Esta tripulación reemplazará a la Crew-11, que regresó a Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, tras la primera evacuación por razones médicas en la historia de la estación espacial.

La NASA se negó revelar ningún detalle sobre el problema de salud que acortó la misión.

Desde entonces el laboratorio científico, que orbita a 400 kilómetros de la Tierra desde hace 25 años, contó con una tripulación mínima de tres personas.

Y a raíz de la evacuación médica, la NASA adelantó la fecha de vuelo de la Crew-12 unos días.

El lanzamiento también coincidía con la primera misión lunar de la NASA en más de medio siglo, pero al detectar esta semana una fuga de combustible durante las pruebas finales, la agencia espacial estadounidense decidió posponer el proyecto al satélite terrestre al 6 de marzo.

“Algún día, seré yo”

Una vez que los astronautas suban a bordo, serán una de las últimas tripulaciones en vivir en la estación espacial.

La EEI, donde siempre hubo tripulantes durante este último cuarto de siglo, está ya en su ocaso y su fin está programado en 2030.

La estación, del tamaño de un campo de fútbol, es uno de los pocos sectores en los que se mantiene la cooperación entre los países occidentales y Rusia, desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.

La misión Crew-12 no evitó, no obstante, ciertas tensiones. En noviembre, el cosmonauta ruso previsto desde hacía tiempo para el dispositivo fue retirado del equipo, por sospechas de espionaje según analistas, aunque la NASA no lo confirmó. La agencia espacial rusa Roscosmos se limitó a mencionar un traslado a otro puesto. Su sucesor fue elegido por su experiencia de vuelo durante la Crew-6 en 2023.

Los cuatro astronautas de esta nueva misión llevarán a cabo múltiples experimentos, incluido el estudio de los efectos de la microgravedad en sus cuerpos, durante sus ocho meses en la estación espacial.

La estadounidense Jessica Meir, que antes trabajó como bióloga marina en entornos extremos, estará al frente de la tripulación.

Sophie Adenot se convertirá en la segunda mujer francesa en viajar al espacio, siguiendo los pasos de Claudie Haignere, quien estuvo en la estación espacial Mir.

Cuando la misión de Haignere tuvo lugar, Adenot tenía 14 años. “Fue una revelación”, dijo recientemente esta piloto de helicópteros. “En ese momento me dije: algún día, seré yo”.

El lanzamiento de la misión Crew-12 está programado el 11 de febrero a las 11H00 GMT, desde Cabo Cañaveral, en Florida. Si se cancela, puede haber otros intentos en los dos siguientes días.