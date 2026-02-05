ONU se fija en las IA, UpScrolled por TikTok en EEUU y otros clics tecnológicos en América

El secretario general de la ONU, António Guterres, anunció este miércoles la puesta en marcha del primer Panel Internacional Científico Independiente sobre Inteligencia Artificial (IA), un órgano creado por la Asamblea General para evaluar los impactos de esta tecnología, aunque se centrará en ámbitos no militares, dejando fuera cualquier evaluación relacionada con el uso de la IA en aplicaciones bélicas o de defensa.

Guterres habla de 40 expertos del mundo para integrar este panel, cuyos miembros actuarán de forma independiente de Gobiernos, empresas o instituciones.

Usuarios de Estados Unidos han acusado a TikTok de censurar contenido político, relacionado a las críticas contra la agencia federal de inmigración del país (ICE por sus siglas en inglés) y las protestas en Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes de esta agencia. TikTok atribuyó estos problemas a una interrupción en su centro de datos que ha estado afectando la funcionalidad de la aplicación.

De igual forma creció la preocupación cuando TikTok publicó una política de privacidad actualizada que permite a la aplicación rastrear las coordenadas GPS de los usuarios. Por este motivo, la red social australiana UpScrolled alcanzó los primeros puestos en las tiendas de aplicaciones de EE.UU., llegando a las 41.000 descargas -casi un tercio de sus instalaciones totales el jueves.

La que sería una especie de Instagram y X que permite a sus usuarios compartir fotos, videos y texto llegó cuando TikTok anunció un acuerdo para establecer una filial estadounidense de la plataforma, responsable de la protección de datos en EE.UU., la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software.

China se habría beneficiado del espionaje y robo de información confidencial relacionada con la IA, de acuerdo a lo expuesto por un tribunal de EE.UU. que condenó esta semana al exingeniero de Google, Linwei Ding, alias Leon Ding, de 38 años, a quien en 2025 se le imputaron siete cargos de espionaje económico y siete cargos de robo de secretos comerciales.

El fiscal federal del caso en California, Craig Missakian, aseguró: "Protegeremos enérgicamente el capital intelectual estadounidense de los intereses extranjeros que buscan obtener una ventaja competitiva desleal y ponen en peligro nuestra seguridad nacional".

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil debate las reglas que orientarán las elecciones de octubre, con énfasis en el auge de la IA y la desinformación, después de que en 2024 estableciera unas reglas mínimas para obligar a los candidatos a identificar la propaganda generada con IA, prohibir el uso de 'chatbots' o el uso de 'deepfakes'; medidas que contaron con la colaboración de las principales plataformas, Meta y Google.

Hoy, según expertos, hay grandes obstáculos como el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y los cambios en las políticas de las grandes tecnológicas: Mark Zuckerberg anunció el cierre de su programa de verificación de datos y cambios en la política de moderación de contenido o la compra de X por Elon Musk.

OpenAI anunció el lanzamiento, por tiempo limitado, de una aplicación nativa para macOS de Codex, su asistente de programación basado en IA, que estará disponible para los usuarios de ChatGPT, incluidos aquellos con la versión gratuita.

La nueva aplicación ha sido definida como un "centro de mando" para que los desarrolladores gestionen múltiples "agentes" de IA de forma simultánea, como el diseño, la creación y el mantenimiento de software. Según datos de OpenAI, el uso de Codex se ha duplicado desde el lanzamiento del modelo GPT-5.2-Codex, con más de un millón de personas utilizando la herramienta.

Elon Musk anunció la fusión de su empresa aeroespacial SpaceX con su 'startup' de IA, xAI, "para formar el motor de innovación integrado" más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella, con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas a dispositivos móviles y con la "información en tiempo real y libertad de expresión".

Musk argumentó que la demanda mundial de IA no puede satisfacerse "con soluciones terrestres" sin dañar a las comunidades y al medio ambiente, por lo que "la IA espacial” es la "única forma de escalar" a largo plazo; lanzar un millón de toneladas de satélites al año añadiría 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA.

La Liga Antidifamación (ADL) expuso las deficiencias en los principales modelos de IA "para detectar y contrarrestar contenido antisemita y extremista", siendo Grok, el chatbot más bajo en puntaje. "A medida que la IA moldea cada vez más la forma en que las personas acceden a la información, se forman opiniones y toman decisiones" que tienen consecuencias en el mundo real, afirmó.

La ADL evaluó a ChatGPT, de OpenAI; Claude, de Anthropic; la china DeepSeek; Gemini, de Google; Grok, de xAI; y Llama, de Meta, e "identificó una variación sustancial” en su capacidad para detectar y contrarrestar" dichas narrativas. Grok obtuvo la puntuación más baja, 21 sobre 100; el modelo de Mark Zuckerberg, Llama, consiguió un 31 sobre 100; Gemini obtuvo un 49 sobre 100, mientras que Claude llegó a una calificación de 80 sobre 100.