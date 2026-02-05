Siguen sumándose voces en Europa a la prohibición de que los menores accedan a las redes

El Gobierno finlandés adelantó hoy que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, fijándose en España y otros países.

"Estamos siguiendo de cerca cómo avanzan los preparativos por ejemplo en Dinamarca, Suecia y España. Estos países tienen en común que su legislación debe ser compatible con la legislación de la UE", señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Seguridad Social, Sanni Grahn-Laasonen.

Australia fue el primer país del mundo que prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años en diciembre pasado, provocando que muchos países europeos estudien adoptar restricciones similares para proteger a los niños de sus efectos nocivos.

Sin embargo, según el Gobierno finlandés, un modelo similar al australiano no puede implementarse a nivel nacional en Finlandia, ya que la regulación sobre las grandes plataformas es competencia de la UE.

La iniciativa española va en la línea de países como Francia, el Reino Unido, Dinamarca y Grecia, que figuran entre los que han iniciado pasos concretos, mientras que Portugal anunció esta semana planes para establecer restricciones de edad en estas plataformas.

El Gobierno de Eslovenia también confirmó hoy las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años, entre ellas plataformas como TikTok y Snapchat.

"Este ha sido un tema candente en las últimas semanas y meses en todo el mundo y en Europa, y con esto, como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia", señaló el viceprimer ministro esloveno, Matej Arcon.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró de acuerdo hoy con la regulación de las redes sociales que ha propuesto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, según publicó en su cuenta de X.

"Estoy de acuerdo con el PM Pedro Sánchez @sanchezcastejon. La regulación y la responsabilidad en las redes sociales importan. Las plataformas deben diseñarse y gestionarse para proteger la seguridad y la salud de los niños", destacó Tedros.

Según el director de la OMS, es necesario "hacer cumplir límites reales de edad, frenar los diseños adictivos, ser transparentes sobre los algoritmos" y hacer una supervisión independiente de las redes.

Ghebreyesus destacó que su organización apoya el denominado '#DigitalBalance', que es el concepto que promueve el uso saludable, consciente y equilibrado de la tecnología en la vida diaria.

También este jueves, el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas recomendó a España que apruebe y refuerce regulaciones y políticas para proteger a los menores de contenido perjudicial en medios de comunicación y plataformas digitales, garantizando su derecho a la privacidad.

En un informe sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de expertos pide a las autoridades españolas que sigan evaluando los riesgos emergentes que corren los menores ante el entorno digital.

El CDN pide a España como Estado parte de la convención que tenga en cuenta el posible impacto negativo en la salud del niño de tecnologías "problemáticas o adictivas", y que en materia de protección equipare la "violencia digital" al mismo nivel que la sufrida por los menores en el "mundo real".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a la Unión Europea a examinar la introducción de un límite de edad para el acceso a redes sociales y anunció la creación de un panel de expertos para elaborar recomendaciones sobre la protección de menores en el entorno digital.

En noviembre pasado, el Parlamento Europeo invitó a los Estados miembros a considerar una edad mínima de 16 años para el uso autónomo de estas plataformas, en una recomendación no vinculante.