Enero de 2026 combinó extremos de calor en el sur y frío intenso en el norte

“Enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, es decir, 0,51 °C más que la media de enero del período 1991?2020” , señaló Copernicus en su informe mensual publicado el martes.

Enero de 2026 fue solo 0,28 °C menos caluroso que el de 2025, el más cálido jamás registrado.

“Enero de 2026 nos recordó de manera contundente que el sistema climático puede generar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra” , indicó Samantha Burgess, directora adjunta del servicio de cambio climático de Copernicus, citada en el comunicado.

Hemisferio sur

El hemisferio sur registró récords de calor e incendios en enero, señala Copernicus, que menciona a Australia, Chile y la Patagonia.

Las temperaturas más elevadas respecto a la media se registraron en el Ártico, Groenlandia, Sudamérica, el norte de África y la Antártida, añade el observatorio europeo.

Al mismo tiempo, intensas olas de frío se multiplicaron en las últimas semanas en el hemisferio norte, especialmente en Norteamérica, Siberia y Europa. En Europa, el mes de enero fue el más frío registrado desde 2010, con una temperatura media de -2,34 °C en las zonas terrestres.

Las olas de frío mortales en Estados Unidos provocaron comentarios burlones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la realidad del calentamiento global: “¿Podrían explicarme, por favor, los insurreccionalistas medioambientales: QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?”, escribió el 23 de enero en su plataforma Truth Social.