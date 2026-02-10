Miles de cuentas menos y dudas sobre su eficacia: dos meses del veto a menores australiano

La norma, vigente desde el pasado 10 de diciembre, ha colocado a Australia a la vanguardia de la regulación digital al imponer a las plataformas la obligación de verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros, 32 millones de dólares).

Según datos preliminares recopilados por el regulador de seguridad en internet australiano (eSafety), las principales redes sociales bloquearon o eliminaron solo en la primera mitad de diciembre alrededor de 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a menores.

Las autoridades consideran esta cifra como un primer indicio de cumplimiento, aunque advierten de que el impacto real solo podrá evaluarse a medio y largo plazo.

La presión regulatoria se ha intensificado en las últimas semanas y expandido hacia otras plataformas. Este martes, eSafety emitió un aviso formal al videojuego en línea Roblox y anunció que pondrá a prueba sus sistemas de protección de menores tras reiteradas denuncias por acoso y captación sexual en la plataforma.

Además, a partir del 9 de marzo entrarán en vigor nuevas normas centradas en contenidos con restricción de edad, como pornografía, violencia o autolesiones, que también se aplicarán a servicios de juegos en línea y exigirán actuar contra la captación de menores, la extorsión sexual o la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Uno de los principales focos de debate es la aplicación técnica de la ley. La normativa obliga a adoptar "medidas razonables" de verificación de edad, que van desde el uso de documentos de identidad o proveedores externos hasta sistemas automatizados basados en inteligencia artificial (IA).

Expertos y organizaciones juveniles advierten de que los adolescentes pueden eludir los controles mediante cuentas con datos falsos, el uso de redes privadas virtuales (VPN) o la migración a servicios no incluidos en la prohibición.

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Messenger, excluidas del veto por considerarse herramientas de comunicación privada, se han convertido en refugio para muchos jóvenes.

Se prevé que estas formas de eludir la norma han permitido a muchos menores permanecer en las redes, aunque según el Gobierno australiano el éxito de la norma debe medirse por la reducción del daño y el cambio de normas culturales, más que por el cumplimiento absoluto.

El Ejecutivo sostiene que la ley protege la salud mental de los menores y reduce su exposición al acoso, la adicción digital y la manipulación algorítmica.

En cambio, informes de organismos como ONU Juventud Australia alertan de posibles efectos de aislamiento en adolescentes que encuentran en las redes su principal espacio de conexión social.

Aunque Australia fue uno de los países pioneros en implementar la medida, Francia y el Reino Unido han dado pasos para reforzar los controles de edad y la responsabilidad de las plataformas, mientras España anunció recientemente su intención de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y de exigir responsabilidades legales a los directivos de las compañías por las infracciones.

Fuera de Europa, países como Malasia también estudian o aplican restricciones similares.

Mientras tanto, las autoridades australianas han anunciado una iniciativa para medir el impacto de la ley, los niveles de cumplimiento por parte de las plataformas y los posibles cambios en los hábitos digitales de niños y adolescentes.