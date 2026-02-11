Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Angélica Alvarado, estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, considera que la presidencia de Sheinbaum desde octubre de 2024 no ha hecho "una diferencia" en la vida cotidiana de las estudiantes, más allá del simbolismo.

"Creo que (la) violencia de género dentro de la ingeniería siempre ha sido lo mismo, no hay tanto cambio, a pesar de que está la presidenta", dice a EFE la estudiante de 22 años.

Aunque Alvarado reconoce una mayor presencia femenina en las aulas, asegura que persisten "comentarios denigrantes simplemente por ser mujer" y una brecha de género que se manifiesta tanto entre compañeros como entre profesores.

Por ejemplo, en sus clases hay entre cinco y diez mujeres por cada 25 a 30 alumnos; y solo cuatro profesoras en toda su carrera.

Además, la estudiante relata que algunas compañeras han enfrentado acoso por parte de maestros sin consecuencias, y cita el caso de una compañera que "reprobó por no acceder a lo que el profesor quería" y pese a que denunció "no se hizo nada" y el docente "sigue laborando normal, como si nada".

Para Montserrat Romero, estudiante de Ingeniería en Aeronáutica, la mayor presencia de mujeres en su carrera, muy cerca de la paridad, muestra que "las cosas han mejorado bastante".

Sin embargo, la alumna de 19 años advierte que persisten comentarios que sugieren que, si un campo alcanza la paridad, va a "bajar" de nivel, y considera que Sheinbaum "está siendo juzgada más por ser mujer que por ser presidenta".

"Sí nos benefició un poco, pero también ahora nos puso más en el ojo público", señala, al explicar que si la mandataria "comete algún error, ya lo están tomando como un punto para atacarnos a nosotras también".

Las declaraciones de las alumnas ocurrieron tras la presentación de la campaña del IPN 'Politécnicas Abriendo Caminos', que busca "inspirar" a las alumnas con talleres, actividades e historias que serán difundidas hasta el 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En el evento, la investigadora Norma Beatriz Lozada, de 46 años, señaló a EFE que la llegada de una mujer a la presidencia sí ha marcado una diferencia, y destacó como un avance reciente que en una clase de robótica, -una materia históricamente masculinizada-, cuatro de sus seis estudiantes fueran mujeres.

Por su parte, Blanca Margarita Gallegos, de 68 años, recordó que cuando estudió Arquitectura eran apenas "cuatro mujeres por cada 25 alumnos" y afirmó que, en un país con tradición machista, tener una presidenta es "definitivamente inspirador" para las nuevas generaciones.

En México, las mujeres representan alrededor del 37 % de quienes integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y cerca de un tercio del personal en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas), según datos oficiales y de la UNESCO.

Aunque la presencia de mujeres en la educación superior mexicana supera el 50 % del total de estudiantes, su participación disminuye conforme avanzan hacia puestos de liderazgo.