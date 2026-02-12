Festival de Ciencia de Edimburgo abordará los retos globales y el legado de Jane Goodall

Bajo el lema 'Globalización', el festival reunirá a figuras destacadas como Helen Sharman, la primera astronauta británica, que ofrecerá el 12 de abril una charla en la sala de conciertos Usher Hall coincidiendo con el aniversario del primer vuelo espacial tripulado, realizado por el soviético Yuri Gagarin en 1961.

“El espacio se está volviendo realmente emocionante otra vez”, dijo a EFE Sharman.

Ese mismo día participará el popular naturalista y presentador Hamza Yassin, ganador de la versión británica de 'Bailando con las estrellas' en 2022.

La apertura oficial, el 2 de abril, estará presidida por la exministra principal escocesa Nicola Sturgeon (2014–2023), que moderará un panel dedicado a las Primeras mujeres de la ciencia junto a Catherine Heymans, Astrónoma Real de Escocia, un cargo honorífico que reconoce a figuras líderes en el campo.

Entre las propuestas más llamativas figura 'The Great Instauration', una instalación monumental de la artista Gayle Chong Kwan en la Gran Galería del Museo Nacional de Escocia, que explora la historia cultural de la ciencia, sus omisiones y sus vínculos con procesos sociales y coloniales.

“En mi nuevo trabajo conecto historias de explotación y extracción, la mirada científica, el crecimiento de las raíces y los estratos geológicos”, dijo a EFE Chong Kwan.

La edición de 2026 incluirá también un homenaje a la primatóloga Jane Goodall, fallecida en 2025, y celebrará los 300 años del geólogo James Hutton -clave para comprender la formación de la Tierra- y de la Escuela de Medicina de Edimburgo.

El programa familiar incorpora talleres, actividades gratuitas y espectáculos interactivos en el Museo Nacional de Escocia, el Real Jardín Botánico, Dynamic Earth y otros espacios de la ciudad.

“Europa ha sido moldeada desde hace mucho tiempo por el intercambio de conocimientos a través de las fronteras (…) La historia de Edimburgo, como la de Europa, es la de las ideas que viajan, se encuentran y arraigan”, señaló por su parte el director del festival, Hassun El-Zafar.