Según The New York Times, Alejandro Domínguez “habría recibido dinero recuperado de un escándalo de corrupción”

A continuación, reproducimos in extenso el artículo publicado por el influyente periódico norteamericano, tal como se puede leer en su sitio web desde esta mañana:

“En vísperas del Mundial, el máximo directivo del fútbol sudamericano enfrenta una denuncia de ética que alega que se quedó con fondos recuperados de una investigación de 2015 que sacudió al fútbol mundial.

La federación de fútbol más afectada por un escándalo mundial de corrupción que trastornó este deporte hace más de una década se enfrenta de nuevo a cuestionamientos, a pocas semanas del Mundial.

Alejandro Domínguez, dirigente de la Conmebol, la organización sudamericana de fútbol en el centro de un escándalo de la FIFA en 2015, enfrenta una denuncia interna de ética que asegura que recibió millones de dólares de los fondos recuperados de aquel caso. La queja fue presentada por un denunciante que afirma tener conocimiento directo de los pagos.

Altos cargos de la FIFA sabían de la denuncia contra Domínguez ante su comité de ética desde hace más de un año, según tres personas con conocimiento directo de la denuncia que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar el asunto.

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Domínguez, uno de los operadores más importantes del deporte, también es uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA. La denuncia lo acusa, junto con otro alto cargo de la Conmebol, de recibir más de 5 millones de dólares del dinero recuperado por la federación de fútbol tras conseguir la devolución de millones de dólares perdidos por tramas de corrupción.

La Conmebol, uno de los seis órganos rectores continentales del fútbol, declinó hacer comentarios y solo dijo que desconocía la existencia de una denuncia de ética. La FIFA no respondió a las reiteradas peticiones de comentarios. Domínguez no respondió a una solicitud de comentarios.

La revelación de la denuncia se produce en un momento especialmente delicado, no solo para Domínguez, sino también para la FIFA, ya que está previsto que la Copa Mundial comience el mes que viene en México, Canadá y Estados Unidos.

Domínguez asumió la dirección de la Conmebol, que representa a 10 países sudamericanos miembros de la FIFA, en 2016, tras la imputación y el encarcelamiento de su predecesor como resultado de la investigación de 2015.

Los aficionados al fútbol de todo el mundo quedaron atónitos después de que una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubriera más de 150 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales durante dos décadas entre funcionarios de dos federaciones de fútbol —la Conmebol y la Concacaf, el organismo que rige el fútbol en América del Norte y Central— y ejecutivos de mercadotecnia deportiva. Los investigadores dijeron que los funcionarios amañaron las licitaciones del Mundial y concedieron contratos de transmisión y mercadeo a cambio de sobornos pagados mediante intrincados acuerdos financieros o, a veces, con maletines llenos de dinero."