Demandan por G. 25.400 millones a Bajac y el Estado por daño derivado de pedido de coima

La demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en contra del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Dr. Miguel Óscar Bajac Albertini y el Estado paraguayo, fue promovida por Genara Ramona Ojeda viuda de Páez, quien reclama la suma de G. 25.392.623.480 como compensación por el daño sufrido de la causa derivada por coima, en la que el ex integrante del máximo tribunal fue condenado a 3 años de cárcel.

La accionante es viuda de Felipe Nery Páez Mauro, quien revestía el carácter de cesionario de los derechos y acciones emergentes del juicio “Cal Agro S.A. c/ Industria Nacional del Cemento s/ Resolución de Contrato e Indemnización”, en el que Bajac solicitó una coima correspondiente al 5% del capital del juicio (alrededor de G. 8.500 millones), con un adelanto de US$ 50.000, según lo probado en juicio oral.

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Según argumenta la demandante, luego de que su esposo haya denunciado el pedido de coima por parte de Bajac; con el voto de éste la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia revocó arbitrariamente un fallo que era favorable a la firma Cal Agro S.A, que tenía un litigio con la Industria Nacional del Cemento; ocasionándole un enorme daño a la salud del denunciante, quien falleció durante el proceso penal.

“Nos persiguieron con médicos y ujieres hasta el último suspiro de Felipe en aquella sala de Terapia Intensiva, robándonos no solo el dinero que nunca tuvimos, sino la paz y el derecho a una muerte digna”, resalta la demandante en parte del escrito presentado.

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Esquema extorsivo de Óscar Bajac contra denunciante

La demandante detalla que luego de radicarse el expediente en la Sala Civil de la Corte, se activó el esquema extorsivo liderado por el demandado Miguel Óscar Bajac, cuyo secretario Rafael Ramírez irrumpió en el hogar de la ahora demandante “exigiendo el 5% del capital del juicio (aproximadamente G. 8.500 millones) y un adelanto de US$ 50.000”.

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Agrega que la titularidad efectiva de Felipe Nery Páez, como representante de Cal Agro S.A, fue lo que motivó que el demandado, Miguel Óscar Bajac, dirigiera su “esquema extorsivo” y el pedido de coima específicamente hacia Páez, reconociéndolo de facto como el único sujeto con capacidad de disposición y el principal afectado por el resultado del proceso.

Al respecto la viuda del entonces afectado afirma que la “aniquilación dolosa” de la causa civil en el juicio de Cal Agro contra la INC, tras la denuncia de corrupción contra Bajac, no solo afectó a una entidad jurídica, sino que destruyó de forma directa el patrimonio y el proyecto de vida del señor Felipe Nery Páez Mauro, cuya reparación integral se reclama ahora.

El 5 de julio de 2018 se realizó el operativo fiscal que detuvo al secretario de Bajac cobrando parte la coima. Apenas 48 horas después, el 7 de julio de 2018, la Sala Civil de la Corte, con el voto del entonces ministro denunciado Miguel Bajac, emitió un fallo revocando la sentencia de segunda instancia y rechazando la demanda de la firma Cal Agro en todas sus partes.

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Al respecto la viuda de Felipe Nery Páez resalta en su escrito de demanda que “se utilizó la jurisdicción como un garrote para castigar al ciudadano que se atrevió a denunciar la corrupción del ministro”.

Demandante relata calvario tras denuncia contra Bajac

En otra parte del escrito de demanda la viuda detalla que desde que uno de los emisarios del ahora ex ministro Miguel Bajac se presentó invocando su nombre, el hogar de Felipe Nery Páez dejó de ser un refugio “para convertirse en una cárcel de ansiedad”. Añade que como madre se vio obligada a presenciar el pánico de sus hijas, ambas embarazadas en ese momento, ante las amenazas veladas del enviado de Bajac.

La señora Genara Ramona Ojeda viuda de Páez puntualiza que la demanda de dinero por parte del entorno de Bajac (5% del pleito y luego el pedido de US$ 50.000) hundió a su familia en la miseria, ya que todo lo que ella ganaba con sus trabajos de costura; y lo que sus hijos lograban reunir, se esfumaba intentando solventar la presión y los gastos que esta situación generaba.

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“Durante la pandemia, con toda la familia enferma y sin un guaraní, nos vimos obligados a coser tapabocas día y noche para poder comer, mientras el “pedido” de dinero del ministro (Miguel Bajac) seguía pesando sobre nuestras cabezas como una sentencia de muerte”, relata la demandante en otra parte de su escrito.

Remarca que lo más desgarrador para ella fue ver la transformación de su esposo, Felipe Nery Páez. “Vi cómo su corazón se rompía —literalmente— tras una llamada telefónica de presión. Mi sufrimiento no terminó con su desmayo en la calle; continuó en los pasillos de los hospitales, pidiendo limosna a vecinos y parientes para una cirugía que nunca llegó porque su espíritu se rindió antes que su cuerpo”, resalta también la demandante.

“Sigo dedicada a la costura para sobrevivir, pero cargo con el peso de una justicia que llegó para condenar al Ministro, pero que aún no ha reparado el daño que nos dejó en la ruina. Esta demanda no es solo una cuestión de dinero; es el grito de una madre y esposa que exige que el Estado y los culpables reconozcan que destruyeron una familia paraguaya”, finaliza la demandante.

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Condena por coima a exministro Bajac

En juicio quedó probado que Miguel Óscar Bajac Albertini, entre diciembre de 2017 y julio de 2018, mientras ejercía el cargo de ministro de la Corte, pidió una coima correspondiente al 5% del monto del capital establecido en un juicio de la empresa “Cal Agro SA” en contra de la Industria Nacional del Cemento sobre una indemnización de daños y perjuicios por un total de G. 3.700 millones, a cambio de emitir un voto favorable a la mencionada firma.

El Tribunal de Sentencia que dictó las condenas, en lo que respecta al monto del capital establecido en el Acuerdo y Sentencia N° 18 del 20 de marzo de 2017, concluyó que el entonces ministro Bajac mantuvo reuniones con los denunciantes Felipe Nery Páez y Liduvina Rodríguez Mendieta (de Cal Agro SA), en el despacho de la Corte Suprema como en el domicilio particular del exmagistrado ubicado en las calles Adolfo Riquelme y Torreani Viera, de Asunción.

El colegiado de sentencia también explicó que de acuerdo con las coordenadas, las celdas de las antenas de celulares ubican a estas personas en los lugares mencionados del número de móvil que utilizaba el exministro en comunicaciones con las personas señaladas.

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Resaltó además que la coima iba a estar escondida en un acuerdo de pacto de cuota litis y se debía incluir la participación como abogado de la firma Cal Agro al profesional Juan Carlos Ávila Meza, propuesto e impuesto por Bajac, siempre según la explicación de los magistrados.

En noviembre del año pasado la Sala Penal de la Corte declaró inadmisibles los recursos planteados por las defensas y dejó firme la sentencia dictada en juicio oral. Posterior al fallo del máximo tribunal el juzgado de Ejecución ordenó la captura del exministro Bajac, quien hasta la fecha no se ha presentado por cumplir su condena.