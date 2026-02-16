El volcán Kilauea entró en erupción nuevamente e iluminó el cielo nocturno de Hawái

El volcán Kilauea volvió a erupcionar. Un video proporcionado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) mostró el avance de la lava, mientras cenizas y humo se elevaban en el aire, informa Infobae.

Kīlauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la columna generada por esta erupción alcanzó los 35.000 pies sobre el nivel del mar.

Lea más: ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué causa tantos terremotos y tsunamis?

Episodio 42: datos del USGS sobre la salida de lava

Según el USGS, se trató del episodio número 42 de salida de lava del volcán, que comenzó alrededor de las 13:50 (2350 GMT).

La información más reciente difundida por @USGSVolcanoes indicó que:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros (800 pies) de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies) ”.

“La cumbre se desinfló 22 microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”.

Actividad intermitente desde diciembre de 2024

Científicos del USGS señalaron que el volcán ha registrado erupciones intermitentes desde el 23 de diciembre de 2024.

En ese contexto, Kilauea continúa siendo uno de los sitios con mayor actividad volcánica del planeta.

Las autoridades indicaron que la erupción no representa un peligro inmediato para ningún asentamiento humano, ya que la caldera ha permanecido cerrada al público durante casi dos décadas.

Lea más: Qué pasó en Pompeya: historia, catástrofe y hallazgos arqueológicos

Un volcán muy activo en el archipiélago hawaiano

El Kilauea se ha mantenido muy activo desde 1983 y entra en erupción con relativa regularidad. Forma parte de los seis volcanes activos ubicados en las islas hawaianas, que incluyen también al Mauna Loa, descrito como el volcán más grande del mundo.

Aunque Kilauea es mucho más pequeño que su vecino Mauna Loa, es mucho más activo y con frecuencia sorprende a turistas que viajan en helicóptero para observar sus espectáculos de lava.

(Con información de Reuters y AFP.)