Macron viaja a India para inaugurar con Modi la segunda cumbre sobre IA que lanzó en 2025

Acompañado de su esposa, Brigitte Macron, el jefe de Estado francés efectúa este viaje a la India un año después de la celebración de la primera edición de la cumbre sobre la IA, impulsada por él mismo en París, recordó la Presidencia francesa en un comunicado.

"Esta cumbre es la continuación directa de los trabajos iniciados en París, con el objetivo de lograr una IA sostenible, accesible para todos y al servicio del interés general", indicó el Elíseo en un comunicado.

En París, la primera cumbre no produjo un tratado vinculante global, pero sí una declaración de principios y un marco de cooperación internacional para avanzar en un uso de la IA que sea ético, seguro, inclusivo y beneficioso para todos, marcando un paso hacia la gobernanza global de esta tecnología con participación amplia de países y sectores.

Gigantes tecnológicos y líderes convergen esta semana en India para tratar de definir un nuevo orden de la IA, en una cumbre en la que se esperan también figuras claves de la industria como Sam Altman de OpenAI, Sundar Pichai de Google y Jensen Huang de Nvidia, junto a líderes políticos como el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que intervendrán en la plenaria el próximo jueves, además de Macron.

Fuentes oficiales involucradas con la organización del evento y las discusiones aseguran que esta cita servirá de escenario para presentar una hoja de ruta alternativa basada en los principios de inclusión y progreso humano frente a la narrativa del riesgo existencial que domina en Europa y Estados Unidos.

El viaje de Macron se inscribe en "la intensidad y la continuidad" del diálogo entablado entre Francia y la India sobre los grandes retos tecnológicos, económicos y estratégicos, subrayó el Elíseo, al incluir también en la lista de asuntos bilaterales incluidos en la agenda de este viaje los intereses industriales y culturales.

En esta ocasión, el organismo público de promoción de las inversiones extranjeras en Francia y promoción de empresas francesas en el exterior, Business France, y la Misión French Tech, que pone el foco en las empresas tecnológicas, llevan a más de un centenar de empresas francesas en sus delegaciones de esta semana a la India.

Además, esta visita permitirá reafirmar la asociación estratégica franco-india, pilar de la estrategia indopacífica de Francia y de la Unión Europea, intercambiar opiniones sobre las grandes prioridades internacionales y explorar las posibles convergencias entre las agendas del G7, cuya presidencia ejerce este año París, y los BRICS, encabezados por la India en este momento.

El presidente francés comenzará su viaje mañana en Bombay, donde inaugurará junto a Modi el Año de la Innovación India-Francia.

Entre otros actos, ambos líderes tienen previsto asistir el mismo día a la inauguración en Bangalore de una planta de fabricación de helicópteros del fabricante europeo Airbus.

No se descartan otros anuncios en el terreno de la defensa tras el contrato de venta de 114 cazas Rafal a las fuerzas aéreas indias anunciado el jueves pasado.