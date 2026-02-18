Efecto positivo inicial de una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Según los investigadores, 11 de las mujeres permanecieron libres de la enfermedad. No obstante, se trata de resultados aún muy preliminares, con limitaciones, entre ellas el reducido número de participantes y la ausencia de grupos de control en el ensayo clínico.

Detrás de esta investigación está la empresa BioNtech, la compañía alemana que desarrolló durante la pandemia una de las vacunas contra la covid-19, y participaron varios hospitales de Alemania y Suecia.

Bajo la denominación de cáncer de mama se engloban varias enfermedades que presentan diferente pronóstico y respuesta al tratamiento, y la clasificación más aceptada por la comunidad internacional establece que estos tumores se dividen en tres grupos.

Así, están los que expresan receptores (proteínas) de hormonas femeninas (hormono-dependientes), los que contienen niveles exacerbados del receptor HER2 y los que carecen de estos marcadores (triple-negativos)

Los dos primeros presentan buen pronóstico por disponer de tratamientos específicos que eliminan en gran medida las células tumorales, sin embargo, el tercero, el llamado triple negativo, sigue siendo el más agresivo.

En el nuevo estudio se evalúa una vacuna de ARNm individualizada en 14 pacientes con este último tipo, tras cirugía y terapia neoadyuvante -tratamiento antes de la cirugía- o adyuvante -terapia complementaria posterior-.

De acuerdo con los resultados, en la sangre periférica de casi todas las pacientes se detectaron respuestas de linfocitos T (glóbulos blancos) de alta magnitud inducidas por la vacuna, principalmente de novo, a múltiples neoantígenos (pequeñas nuevas proteínas que se producen cuando aparecen ciertas mutaciones en el ADN de un tumor).

Once pacientes permanecieron sin recaídas hasta seis años después de la vacunación. Se observó recurrencia en tres de ellas.

"Nuestro estudio demuestra la viabilidad clínica, la seguridad y la robusta inmunogenicidad de una vacuna individualizada de neoantígenos basada en ARNm en pacientes con cáncer triple negativo tras terapia adyuvante o neoadyuvante", escriben los autores en su artículo.

Esta fue bien tolerada y provocó consistentemente fuertes respuestas de linfocitos T específicos de neoantígeno en casi todas las pacientes.

Estos hallazgos demuestran "la viabilidad" de las vacunas de ARN individualizadas en el cáncer de mama triple negativo, detallan los autores, y proporcionan información sobre posibles mecanismos de escape inmunitario que guiarán futuros enfoques.

"La alta inmunogenicidad de la vacuna de neoantígenos en la mayoría de los pacientes, la durabilidad de las respuestas de células T inducidas y los primeros signos de actividad clínica justifican la realización de más estudios clínicos en esta población".

Los autores, entre ellos Ugur Sahin, señalan asimismo que esta investigación en cáncer triple negativo amplía descubrimientos previos en otros tipos de tumores -melanoma o práncreas- y demuestra que este enfoque de vacuna personalizada puede utilizarse ampliamente.