Google unirá a la India y EE.UU. con una red de cables submarinos para acelerar la IA

Durante su intervención en la Cumbre Impacto IA 2026 en Nueva Delhi, Pichai destacó que "esta iniciativa ofrecerá nuevas rutas de cables submarinos para aumentar la conectividad de la inteligencia artificial entre la India y EE.UU., así como en múltiples ubicaciones en todo el hemisferio sur".

Este despliegue tecnológico busca reducir la latencia y aumentar la capacidad de procesamiento de datos en tiempo real, en un momento en el que la India busca convertirse en el centro neurálgico de las operaciones digitales de Google fuera del territorio estadounidense.

"Para las oportunidades que crea esta iniciativa, también debemos invertir en capacitación, por lo que estamos anunciando nuestros programas de formación más ambiciosos aquí, que incluyen un nuevo Certificado Profesional de IA de Google para dominar esta tecnología en el entorno laboral", afirmó el director ejecutivo ante una audiencia de líderes empresariales y gubernamentales.

Esta estrategia de cables submarinos es el soporte técnico que permitirá operar el nuevo centro de inteligencia artificial de Google en la ciudad india de Visakhapatnam, cuya ubicación costera ha sido elegida para servir como punto de anclaje de estas conexiones internacionales de fibra óptica.

Google destinará 15.000 millones de dólares a sus operaciones en la India durante los próximos cinco años, para financiar la creación de su primer centro integral de inteligencia artificial en Visakhapatnam.