Los cráneos de Homo erectus más antiguos del este de Asia dan pistas sobre su dispersión

La clave son tres cráneos de H. erectus encontrados en Yunxian (China) y que un nuevo análisis ha datado en el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente 1,77 millones de años, es decir unos 600.000 años antes de lo que indicaban estudios previos .

Esta cronología reescribe uno de los primeros capítulos de la historia de la Humanidad, lo que sugiere que nuestros antepasados se extendieron por los continentes antes y posiblemente con más éxito de lo que se creía hasta ahora, según la Universidad de Hawái en Mānoa, que encabezó la investigación.

"Aunque se reconoce ampliamente que el Homo erectus, nuestro antepasado lejano, se originó en África antes de dispersarse por Eurasia, se desconocía la cronología exacta de su llegada al este de Asia", destacó el investigador Christopher Bae.

Ahora, gracias a la combinación de los fósiles de H. erectus de Yunxian y la datación de los enterramientos, se ha podido hacer "una reconstrucción cronológica bastante sólida de cuándo aparecieron estos homínidos en el este de Asia", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, puesto que también se han descubierto fósiles de H. erectus de hace entre 1,78 y 1,85 millones de años en Georgia, el equipo considera que estos hallazgos indican que la dispersión de los homínidos por Asia fue relativamente rápida.

Estos descubrimientos cuestionan las hipótesis mantenidas durante mucho tiempo sobre cuándo se cree que los primeros homínidos salieron de África y llegaron a Asia.

Pero, aunque estos resultados son significativos, sigue sin resolverse el misterio de cuándo apareció y desapareció exactamente el H. erectus en la región.

"La cronología actualizada de Yunxian es un paso fundamental para resolver estos debates", en palabras de investigador Hua Tu, otro de los firmantes del artículo.

En el este de Asia se han descubierto herramientas de piedra de más de dos millones de años de antigüedad, lo que sugiere una llegada temprana, pero los fósiles no se remontan tan atrás en el tiempo.