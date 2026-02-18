Microsoft invertirá 50.000 millones de dólares para expandir la IA en el Sur Global

"Estamos compartiendo hoy que Microsoft está en camino de invertir 50.000 millones de dólares para finales de la década, ayudando a llevar la inteligencia artificial a países de todo el Sur Global", afirmó el presidente de la compañía, Brad Smith.

El directivo, que anunció la cifra en la Cumbre de Impacto de IA 2026 en la India, explicó que esto será parte de un programa estructurado en cinco etapas, diseñado para lograr que la difusión de estas herramientas sea real y efectiva a gran escala en las economías emergentes.

Este plan de inversión, dijo Smith, permitirá además que los países beneficiados cuenten con mecanismos de seguimiento claros, asegurando que los ciudadanos puedan evaluar el progreso de la implementación tecnológica de manera transparente.

"Nuestro programa de cinco partes está diseñado para hacer que la difusión de la inteligencia artificial sea real a escala, de modo que las comunidades tengan lo que necesitan para acceder a ella, confiar en ella y aplicarla a sus prioridades locales", destacó Smith.

La Cumbre de Impacto de IA 2026, la mayor cumbre de IA hasta la fecha, se plantea como un escenario para definir el equilibrio entre la innovación extrema y la seguridad de los ciudadanos a escala mundial.

El encuentro reúne en la capital india a más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica, con el objetivo de pactar las reglas que regirán la economía digital de la próxima década.