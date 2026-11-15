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Policiales
15 de noviembre de 2026 - 10:16

Caso Ueno: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez

Dos hombres en uniforme militar observan un avión matrícula N7DK en un hangar, rodeados de personas que los acompañan.
La Fiscalía realiza un allanamiento en un hangar de Luque buscando aviones vinculados al Grupo Vázquez.Silvio Rojas

La Fiscalía realiza un allanamiento en la mañana de este domingo en uno de los hangares del aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque en busca de otro avión que estaría ligado al Grupo Vázquez.

Por ABC Color
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Este domingo, una comitiva fiscal policial realiza el allanamiento del hangar privado “Latitude” ubicado en el aeropuerto Silvio Pettirossi para buscar otra aeronave que sería propiedad del Grupo Vázquez.

El procedimiento está encabezado por los agentes Francisco Cabrera y Jorge Arce en el hangar “Latitude”, donde se encontraron tres aeronaves.

De acuerdo con datos preliminares, los intervinientes están detrás de un lujoso avión N7DK - Gulfstream IV.

Militar en uniforme observa un jet privado blanco con azul, mientras dos hombres conversan; uno viste chaqueta amarilla de alta visibilidad.
Procedimiento en un hangar en Luque como parte de las investigaciones del caso Ueno y el grupo Vázquez.

Como parte de la cobertura de los hechos, un equipo de ABC TV tuvo inconvenientes con militares que aparentemente querían restringir el acceso a la prensa.

Noticia en desarrollo.

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