Caso Ueno: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez

Este domingo, una comitiva fiscal policial realiza el allanamiento del hangar privado “Latitude” ubicado en el aeropuerto Silvio Pettirossi para buscar otra aeronave que sería propiedad del Grupo Vázquez.

El procedimiento está encabezado por los agentes Francisco Cabrera y Jorge Arce en el hangar “Latitude”, donde se encontraron tres aeronaves.

De acuerdo con datos preliminares, los intervinientes están detrás de un lujoso avión N7DK - Gulfstream IV.

Como parte de la cobertura de los hechos, un equipo de ABC TV tuvo inconvenientes con militares que aparentemente querían restringir el acceso a la prensa.

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