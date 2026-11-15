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Política
15 de noviembre de 2026 - 08:30

Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios

Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.
Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.

Senadores e investigaciones apuntan a autoridades de Itaipú, Yacyretá, IPS, ANDE y otros entes como responsables de rifar plata pública y de jubilados al banco Ueno. Algunos fueron destituidos, otros siguen impunes y las cifras de las pérdidas se actualizan todos los días

Por ABC Color
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Senadores opositores e investigaciones periodísticas han identificado a las entidades y sus autoridades, destituidas o que siguen en el cargo, responsables de rifar la plata pública y la de los jubilados al Ueno Bank.

Lea más: Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en Ueno Bank

Los titulares de Itaipú y Yacyretá siguen campantes mientras que el extitular de IPS y los consejeros así como los presidentes de la ANDE también siguen escapando del escarnio.

Lea más: IPS tiene US$ 355 millones en Ueno y hoy presentaría nota al BCP para recuperar fondos

El senador opositor Líder Amarilla (PLRA) denunció en la última sesión de la Cámara Alta a los presuntos responsables hasta la fecha. Las cifras pueden variar ya que todavía falta agregar otros entes y municipalidades.

Lea más: Director de Yacyretá, cercano a Alliana, es accionista de Ueno Bank y autorizó colocar allí US$ 10 millones del fondo jubilatorio

Estos son los datos:

Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.
Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.

¿Quiénes son los responsables de rifar la plata pública a Ueno Bank?

Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.
Responsables de depositar la plata pública y de jubilaciones en Ueno Bank.

Finalmente, Amarilla en su exposición ante el pleno urgió a derogar las normas y decretos que autorizaron a entes públicos a depositar fondos fuera del Banco Nacional de Fomento.

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