Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios

Senadores opositores e investigaciones periodísticas han identificado a las entidades y sus autoridades, destituidas o que siguen en el cargo, responsables de rifar la plata pública y la de los jubilados al Ueno Bank.

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Los titulares de Itaipú y Yacyretá siguen campantes mientras que el extitular de IPS y los consejeros así como los presidentes de la ANDE también siguen escapando del escarnio.

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El senador opositor Líder Amarilla (PLRA) denunció en la última sesión de la Cámara Alta a los presuntos responsables hasta la fecha. Las cifras pueden variar ya que todavía falta agregar otros entes y municipalidades.

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Estos son los datos:

¿Quiénes son los responsables de rifar la plata pública a Ueno Bank?

Finalmente, Amarilla en su exposición ante el pleno urgió a derogar las normas y decretos que autorizaron a entes públicos a depositar fondos fuera del Banco Nacional de Fomento.