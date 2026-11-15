El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú

El banco Ueno Bank cayó definitivamente el martes 3 de noviembre pasado, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que se iba a iniciar el procedimiento de resolución tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, es decir, que la entidad se quedó sin plata para responder ante sus clientes.

Ese mismo día, fueron detenidos los ocho principales directivos de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, de 36 años; Juan Manuel Gustale Cardoni, de 41 años; Julio Daniel Rey Fernández, de 47 años; Alejandro Gómez Abente, de 44 años; Diego Fernando Duarte Schussmuller, de 50 años; Miguel Ángel Almada Frutos, de 49 años; Diana Leticia Mongelós González, de 40 años, y Mariana Isabel Torres Rubiani, de 41 años.

Por orden del Juzgado, los seis varones quedaron encarcelados y las dos mujeres consiguieron arresto domiciliario con tobillera electrónica.

De los seis varones, Vázquez, Gustale, Rey, Gómez y Duarte quedaron en el Centro Nacional de Prevenidos, que antes se llamaba Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción. En tanto que Almada fue llevado a la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, en Cordillera.

Los cinco banqueros que quedaron en Tacumbú tienen prohibido comunicarse entre ellos, por orden del Juzgado, por lo que fueron distribuidos en distintos pabellones.

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Presos en pabellón inaugurado por Santiago Peña

El considerado jefe de la estructura criminal, Miguel Vázquez, dueño del Grupo Vázquez y por ende también del banco Ueno Bank, está en uno de los tres nuevos pabellones que fueron inaugurados hace un mes por el entonces presidente de la República, Santiago Peña Palacios, ahora ya también encarcelado por la misma causa.

Estos nuevos pabellones de Tacumbú, así como las cárceles de máxima seguridad de Emboscada y Minga Guazú, no tienen conexión eléctrica en las celdas, por lo que los internos no pueden tener ningún electrodoméstico.

Miguel Vázquez, por ejemplo, quien está solo en una celda para tres, ya pidió que le dejen meter al menos un ventilador y una heladera para conservar sus alimentos, pero las autoridades del penal le respondieron que no le pueden conceder privilegios y que si se autoriza el ingreso de esos elementos se tendrán que colocar en el pabellón, para uso común.

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Vázquez tiene permitido salir de su celda al pabellón, pero no puede aún cruzar a los otros sectores de la prisión, para no encontrarse con sus compañeros de causa.

Familiares llevan alimentos, pero no todos los días

De hecho, sus familiares tienen que ir hasta el pabellón de Vázquez para visitarlo. Según los datos, el que era CEO del Grupo Vázquez ya perdió mucho peso desde su ingreso al penal. Lo mismo pasa con los demás directivos de Ueno Bank.

Los mosquitos también son un serio problema para los banqueros, principalmente a la noche. Sin embargo, tienen que aguantar las condiciones de reclusión, que en teoría son iguales para todos.

En cuanto a la alimentación, Vázquez y los otros presos por el caso Ueno Bank suelen recibir alimentos de parte de sus familiares, pero tampoco se les permite el ingreso diario ni encomiendas voluminosas, todo esto según la explicación de las autoridades del Ministerio de Justicia (MJ).

De los cinco banqueros que están en Tacumbú, Gustale es el que aparentemente está más debilitado anímicamente.

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Con la última ampliación de la imputación, que alcanzó al propio expresidente de la República Santiago Peña, las posibilidades de que los procesados por el histórico desvío de fondos públicos salgan de prisión se vuelven cada vez más remotas, al menos en esta etapa de la investigación.