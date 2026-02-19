La IA asusta a Hollywood, perros robot en el Mundial y otros clics tecnológicos en América

Hollywood está preocupado por un video hiperrealista que muestra a los actores Brad Pitt y Tom Cruise peleando, difundido en internet y generado por la tecnológica china Seedance 2.0, una nueva IA desarrollada por ByteDance, empresa propietaria de TikTok.

La herramienta hace parte de la proliferación de contenido que vulnera los derechos de autor con imágenes de personajes de filmes como antes había sucedido con Star Wars o Marvel, por ejemplo, lo que ha generado una reacción de la industria cinematográfica junto a la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses, denunciando la violación de estándares éticos y la creación de una "biblioteca pirateada".

Cuatro perros robots que integran la nueva División K9-X reforzarán la seguridad de los partidos del Mundial de Fútbol 2026 que se disputarán en el norteño estado mexicano de Nuevo León, con "tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales", aseguró Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal.

La inversión que se hizo en los robots tácticos es cercana a los 146.000 dólares, provistos con cámaras de video, visión nocturna, comando de voz y advertencia, fabricados con un material resistente, que se encargarán de realizar recorridos previos a cada uno de los encuentros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mark Zuckerberg, fundador de Meta, defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram y advirtió que algunos usuarios mienten sobre su edad, en medio de su testimonio en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales en una corte de Los Ángeles, donde los abogados de la joven demandante lo pusieron contra la pared, al mostrarle un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de Instagram eran menores de 13 años.

El ejecutivo tecnológico declaró por primera vez en la acusación contra Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de diseñar productos que deliberadamente crean adiciones.

El director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis, vaticinó que se está "a una distancia de entre 5 y 8 años de alcanzar una inteligencia artificial que pueda razonar de manera similar al ser humano", a lo que planteó un nuevo estándar de evaluación denominado 'Test de Einstein', que busca determinar si una máquina posee una capacidad de innovación científica autónoma más allá de la imitación de datos acumulados.

Hassabis detalla que se debe observar si el algoritmo puede inventar por sí mismo la Relatividad General, tal como hizo Albert Einstein en 1915, ya que las herramientas actuales son expertos enciclopédicos, pero carecen aún de una dimensión creativa real.

Google presentó el nuevo Pixel 10A, la versión más económica de su línea de teléfonos inteligentes, que estará disponible a partir de marzo por 499 dólares, con procesador Tensor G4 y 8 GB de memoria RAM, para ejecutar funciones avanzadas de IA.

"Ofrece la experiencia de cámara de Pixel, las funciones de IA de Google y una longevidad insuperables", según la empresa, que exaltó su diseño “completamente plano”, un peso de 6,5 onzas (183 gramos), un sistema de cámara dual compuesto por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, y diversas opciones de IA para la edición de imágenes.

Gemini, la IA de Google, ya puede generar pistas musicales de 30 segundos, "realistas" y "complejas", a partir de un texto o una imagen como referencia con su herramienta, Lyria 3, disponible en diversos idiomas y para uso de creadores de YouTube Shorts.

Por ejemplo, "un lento de R&B cómico sobre un calcetín que encuentra a su pareja y, en cuestión de segundos, Gemini lo traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad", afirmó Myriam Hamed Torres, gerente de producto de Google DeepMind, quien aclaró que la herramienta está diseñada para fomentar la expresión original y no para imitar a artistas existentes.

Sin embargo, músicos como Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry han pedido que las tecnológicas dejen de utilizar la inteligencia artificial para "infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos".

En las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo en Colombia participarán unas inéditas candidaturas apoyadas en la IA, que prometen trasladar al Congreso bicameral un modelo de 'democracia digital participativa', basado en el consenso comunitario y la trazabilidad mediante tecnología blockchain, un proyecto denominado Gaitana IA, en honor a una indígena del siglo XVI que lideró una rebelión contra la conquista española.

Los aspirantes humanos formalmente inscritos y avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) son el ingeniero Carlos Redondo, candidato al Senado por la circunscripción especial indígena, y Alba Rinco, antropóloga de la comunidad emberá, aspirante a la Cámara de Representantes. Sus decisiones en el Congreso estarán determinadas por las votaciones realizadas en la plataforma digital.