Lula advierte que el control de la IA por unos pocos es "dominación" y no innovación

"Cuando pocos controlan los algoritmos y las infraestructuras digitales, no estamos hablando de innovación, sino de dominación. Los datos generados por nuestros ciudadanos están siendo apropiados sin una contrapartida equivalente en generación de valor en nuestros territorios", sentenció Lula ante los jefes de Estado y Gobierno presentes.

Durante su discurso en la sesión plenaria de la Cumbre Impacto IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, el mandatario brasileño afirmó que el modelo de negocio actual de las grandes tecnológicas depende de la renuncia al derecho a la privacidad y de la monetización de contenidos que amplifican la radicalización política.

Lula comparó el impacto de la IA con el de la energía atómica o la ingeniería genética, subrayando su carácter dual.

"El régimen de gobernanza de estas tecnologías definirá quién participa, quién es explorado y quién quedará al margen de este proceso", remarcó el líder brasileño, quien instó a colocar al ser humano en el centro de toda decisión tecnológica, siguiendo la línea de la declaración firmada en la pasada cumbre de los BRICS en Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque reconoció su potencial para la medicina y la productividad, alertó de que los contenidos manipulados están distorsionando los procesos electorales y poniendo en riesgo la estabilidad democrática global.

Frente a este escenario, el presidente brasileño defendió una gobernanza internacional liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), calificándola como el único foro con la universalidad suficiente para garantizar un desarrollo multilateral e inclusivo.

Lula destacó la participación de Brasil en la iniciativa liderada por China para crear una Organización Internacional para la Cooperación en IA centrada en los países en desarrollo.

El mandatario recordó que, mientras el mundo discute el futuro de los algoritmos, 2.600 millones de personas siguen desconectadas del universo digital y millones más carecen de electricidad básica.

La IA, insistió, no debe profundizar las desigualdades históricas, sino servir para reducir la brecha entre el Norte y el Sur Global.