OpenAI se alía con el indio Tata Group para crear una infraestructura de IA "soberana"

El acuerdo, presentado en la Cumbre de Impacto de IA en Nueva Delhi, convierte a OpenAI en el primer cliente del negocio de centros de datos HyperVault de Tata Consultancy Services, y arrancará con una capacidad de 100 megavatios (MW), con el potencial de escalar hasta un gigavatio (GW) a largo plazo.

Esta alianza busca cumplir con los estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento del Gobierno indio para cargas de trabajo críticas.

La infraestructura local permitirá que los modelos más avanzados de OpenAI funcionen con menor latencia y bajo leyes de residencia de datos domésticas.

“La India ya está liderando el camino en la adopción de IA. A través de OpenAI for India, estamos trabajando para construir la infraestructura y las habilidades necesarias para desarrollar la IA con la India, para la India y en la India”, afirmó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en un comunicado conjunto.

El acuerdo incluye una masiva implementaciones de IA empresarial, con el despliegue de ChatGPT Enterprise entre cientos de miles de sus empleados y estandarizará el uso de Codex para el desarrollo de software, según el comunicado.

Con esto Tata se convertirá en la primera organización fuera de Estados Unidos en ofrecer las certificaciones oficiales de OpenAI.