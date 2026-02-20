India se une al bloque de EE.UU para liderar la cadena de suministros de IA frente a China

La adhesión a esta iniciativa de la segunda Administración Trump, denominada "Pax Silica", se formalizó ante un foro de máxima relevancia que ha congregado en la capital india a más de 20 líderes mundiales y a los principales directivos de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y OpenAI.

Este pacto llega además semanas después de que ambos países cerraran un Acuerdo Comercial Interino, un paso que ha permitido superar meses de fricciones que habían dejado a la India con un arancel punitivo del 50 % por las compras de petróleo ruso.

El embajador estadounidense, Sergio Gor, confirmó que el objetivo es establecer una red de "naciones de confianza" para eliminar dependencias externas, en un paso que espera frenar el avance de China . "La fuerza se multiplica cuando está conectada (...) La paz no viene de esperar que los adversarios jueguen limpio, la paz viene a través de la fuerza", sentenció Gor en referencia al pulso tecnológico con Pekín.

Por su parte, el ministro de Tecnología indio, Ashwini Vaishnaw, insistió en que la India es ya una "nación confiable" para la fabricación de componentes críticos y semiconductores. "Hoy, estudiantes de 315 universidades diseñan chips en la India. En el resto del mundo no hay más de 20 países con esa capacidad de formación", subrayó.

El CEO de Google, Sundar Pichai, uno de los grandes protagonistas de la Cumbre, calificó el acuerdo de histórico para la estabilidad de los suministros globales y remarcó su intención de crear un "puente literal" entre ambas potencias mediante nuevas rutas de cables submarinos que expandirán el comercio digital.

Con esta firma, la India se integra en un bloque de seguridad tecnológica liderado por Washington del que ya forman parte potencias como Japón, Corea del Sur y el Reino Unido.