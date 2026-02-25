Uruguay inicia diálogo institucional sobre ley contra la violencia digital hacia mujeres

El encuentro, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) junto a agencias de la ONU y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), busca robustecer la normativa nacional frente a un flagelo que, según datos oficiales, afecta al 21 % de las mujeres uruguayas en redes sociales.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó que Uruguay es "el primer país" en presentar a la sociedad este instrumento regional, aprobado en diciembre. Subrayó que la ley modelo establece obligaciones para los Estados y las plataformas digitales y resaltó su enfoque "pedagógico" más allá del punitivo.

Por su parte, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, comprometió el tratamiento del tema en el Parlamento durante este año.

"La violencia en todas sus formas es el peor enemigo de la humanidad", afirmó Cosse, quien valoró el proyecto como "abarcativo" y "profuso en conceptos".

Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la sociedad civil para acompañar esta discusión y enfatizó su determinación de que la violencia digital no ingrese al pleno parlamentario, el cual definió como "el refugio de la democracia".

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, advirtió sobre la necesidad de superar la "fragmentación de las respuestas" del Estado.

En su análisis jurídico del texto, Cardona consideró esencial "precisar definiciones" que pueden resultar ambiguas, como lo referido a la vida privada o lo íntimo sexual, para garantizar que la norma sea "operativamente aplicable". Además, instó a debatir temas complejos como la "neutralidad de la red" y el "derecho al olvido".

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, recalcó la naturaleza transnacional del problema, señalando que muchas veces los contenidos agresivos se alojan u originan en otros países.

"Abordar de manera aislada estas problemáticas no es una solución", advirtió. La vicecanciller defendió el multilateralismo como herramienta clave y reiteró el compromiso de la política exterior uruguaya para liderar este tema a nivel regional, buscando enfrentar los desafíos que la violencia de género ha adoptado en el entorno digital.

Desde las agencias de Naciones Unidas, la directora de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, celebró que el país sea un "faro" al ser el primero en convocar este diálogo sobre la ley modelo.

Por su parte, la oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Uruguay, Valeria Ramos, destacó la "brecha generacional y algorítmica" existente entre los jóvenes y el mundo adulto que toma las decisiones.