Lenacapavir: la innovadora inyección contra el VIH ya disponible en Kenia

Kenia comenzó el jueves a administrar sus primeras dosis de un nuevo y prometedor tratamiento de prevención del VIH en un barrio popular de la capital, Nairobi, según fuentes oficiales.

El lenacapavir es un tratamiento inyectable contra el VIH que solo debe administrarse dos veces al año. Según expertos, representa un avance enorme en comparación con los tratamientos que requieren tomar una pastilla diaria.

“Es un momento de esperanza para miles de familias kenianas”, celebró el ministro de Salud, Aden Duale, durante un acto público.

Kenia forma parte de los nueve países africanos seleccionados el año pasado para introducir el lenacapavir, que desde diciembre ya se está desplegando en Sudáfrica, Esuatini y Zambia.

El tratamiento es de costo extremadamente elevado, de más de 28.000 dólares por paciente al año en Estados Unidos, según ONUSIDA.

La agencia de la ONU había pedido en julio pasado al fabricante, Gilead Sciences, que “redujera su precio”.

En Kenia el tratamiento costará solo 7.800 chelines kenianos (unos 50 euros) por persona al año gracias a “un acuerdo negociado con el fabricante”, según el ministro Duale.

Alrededor de 1,3 millones de personas viven con VIH en Kenia, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 24 años.

“Muchos de nuestros jóvenes siguen expuestos al riesgo de infección (…), esta innovación nos da una fuerza renovada en nuestra lucha nacional contra el VIH”, expresó Duale.

“Es una protección adicional”

La semana pasada, Kenia recibió su primer lote de 21.000 dosis gracias a un acuerdo entre el fabricante del lenacapavir, Gilead Sciences, y el Fondo Mundial de lucha contra el sida.

El lenacapavir ofrece mayor discreción que las visitas regulares a los centros de salud para seguir un tratamiento, explicó Carol Njomo, agente de salud comunitaria en el barrio de Kawangware, donde se administraron las primeras dosis.

“Es una protección adicional”, celebró Samson Mutua, de 27 años, la primera persona en recibir la inyección.

Peace Lawrence, trabajadora sexual de 23 años, describe la nueva opción como “un alivio”, ya que a menudo olvida tomar la profilaxis preexposición (PrEP), un tratamiento preventivo existente en forma de comprimidos que requiere ingestión muy frecuente.

Este despliegue se produce en un momento en que los países africanos enfrentan reducciones de la ayuda humanitaria mundial, especialmente de Estados Unidos, lo que afecta a los programas de lucha contra el VIH/sida en todo el continente.