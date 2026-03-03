Una colección de monedas conmemora el apoyo hispano a la independencia de EE. UU.

Con motivo del 250 aniversario de esta efeméride, la exposición muestra diez monedas, paneles y audiovisuales explicativos que ponen en valor un episodio decisivo y, a menudo, poco conocido de la historia compartida entre España y los territorios que en la actualidad conforman EE. UU.

"Es muy importante que en EE. UU., en Puerto Rico, en toda América y en España conozcan la historia común que tenemos porque son cosas que unen", dijo a EFE la presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda de España, Isabel Valldecabres.

La colección numismática '250 Aniversario. España y la Independencia de los EE. UU.' reúne piezas de distintos valores y metales preciosos, incluyendo reales, escudos y un cincuentín de plata en las que figuran personas y eventos que fueron determinantes durante la Guerra de Independencia de EE. UU.

Carlos III y George Washington, así como figuras militares y logísticas como Bernardo de Gálvez, Luis de Córdova, José Solano y Bote, Francisco de Saavedra y Sangronis y Jordi Farragut, son algunas de esas personas esenciales en ese evento histórico.

"Los EE. UU. hoy no hubieran sido lo que son si no hubiera sido por todas estas personas que son nuestros antepasados comunes", afirmó Valldecabres, quien subrayó que la exposición ayuda a destacar lo positivo de esta relación "en un contexto de tanta conflictividad en el mundo".

La exposición, que podrá visitarse hasta el próximo 2 de abril en el Popular Center, en San Juan, ha sido realizada en colaboración con la asociación The Legacy y documentada según la investigación efectuada por Eva García para su libro '1776 - We the Hispanics'.

García, presidenta y fundadora de The Legacy, explicó a EFE que Córdova apresó un convoy de más de 50 barcos ingleses que iban a atacar a las tropas de general Washington, lo que fue "el mayor golpe logístico en la historia de la Royal Navy".

Por su parte, Saavedra logró levantar fondos entre los empresarios de La Habana para pagar los sueldos a los soldados y que fuesen a la importante Batalla de Yorktown (1781), mientras que Carlos III declaró la guerra de forma oficial a Gran Bretaña en 1779 y estableció un donativo universal para apoyar a los rebeldes de Washington.

"Más de 100.000 hispanos participaron en esa contienda. La guerra no fue solamente en el centro de operaciones, estaba todo el Caribe y Europa involucrados, hubo una estrategia global", aseguró García.

Provisiones, medicinas, pólvora, y la moneda. En el segundo congreso de Filadelfia, en 1775, se aprueba que sea el 'Spanish Milled Dollar', el también llamado peso español o real de a 8, el que financie la guerra, lo que para García es "un momento clave".

"Ellos (los separatistas) intentaron emitir su propia moneda y no fue posible porque se devaluaba. Entonces, todo se financia en el 'Spanish Milled Dollar' y de estas hay muchísimas durante toda la guerra", detalló.

El objetivo es que la exposición recorra otras ciudades emblemáticas de EE. UU. como Nueva York y Boston como una especie de "diplomacia cultural", según Valldecabres, importante en el actual contexto de tensión.