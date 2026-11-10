Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial

Un grupo de jóvenes se manifestó la noche de este martes contra la ministra de la Juventud, Salma Agüero, pero la Policía Nacional les impidió avanzar sobre la calle 25 de Mayo, en la esquina con Tacuary. El operativo fue fuerte y evitó que la columna pasara por frente a la sede del Partido Colorado.

Según los manifestantes, el objetivo era llegar hasta la Secretaría Nacional de la Juventud para exigir la salida de la ministra. La negativa policial generó discusiones y momentos de tensión.

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“Solo íbamos de paso”

Camila Jiménez, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), aseguró que la ANR no era el destino de la marcha. Dijo que la columna solo cruzaba esa zona y que la Policía colocó vallas de forma repentina, a una cuadra del lugar.

“Lo único que íbamos a hacer era seguir a nuestro destino final”, sostuvo. Agregó que Agüero “no representa a la juventud estudiante y trabajadora” y reclamó su salida inmediata del cargo.

Jiménez también cuestionó que los agentes les impusieran condiciones, como marchar en filas de cuatro. Aclaró que la protesta es pacífica y criticó a la Policía por actuar, según dijo, al servicio de quienes “roban al país”.

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El pedido contra Agüero no es nuevo, una campaña en redes logró más de 56.000 firmas que exigen su destitución. Además, la Contraloría General de la República iniciará un examen de correspondencia a la ministra por una compraventa vinculada a la investigación contra Eddie Jara.

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Apuntan a Cartes y al fiscal general

Otro de los manifestantes, acusó al expresidente Horacio Cartes de utilizar a las fuerzas policiales para impedir la marcha. Aclaró que, a su criterio, los agentes cumplen órdenes superiores. También exigió la salida de Agüero y del fiscal general, Emiliano Rolón.

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Asamblea popular permanente

El profesor Gerardo Gómez Ibáñez informó que la movilización forma parte de una Asamblea General Popular Permanente, que se reúne todos los días en el Panteón de los Héroes. Allí, según explicó, se decide hacia dónde marchar.

El docente afirmó que la protesta no se detendrá hasta que “se vayan todos los cómplices y encubridores”. Cuestionó además la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) que se depositaron en Ueno Bank y sostuvo que se trata de “un ciclo” de abusos que, a su criterio, se repite desde hace décadas.

Los organizadores convocaron a más ciudadanos a sumarse a las movilizaciones.