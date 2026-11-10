ABC
10 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Cooperativo
ABC TV de 21:00:00 a 21:29:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
29º
undefined 2026-11-12
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.980
Venta
6.460
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 21:14

Video: jóvenes marchan contra Salma Agüero y denuncian bloqueo policial

Jóvenes que piden la renuncia de Salma Agüero fueron frenados por la Policía cerca de la ANR. Hubo tensión y duras críticas al Gobierno en la 25 de Mayo.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un grupo de jóvenes se manifestó la noche de este martes contra la ministra de la Juventud, Salma Agüero, pero la Policía Nacional les impidió avanzar sobre la calle 25 de Mayo, en la esquina con Tacuary. El operativo fue fuerte y evitó que la columna pasara por frente a la sede del Partido Colorado.

Según los manifestantes, el objetivo era llegar hasta la Secretaría Nacional de la Juventud para exigir la salida de la ministra. La negativa policial generó discusiones y momentos de tensión.

Lea más: Cuestionan a Salma Agüero por amedrentar a jóvenes que piden su destitución

“Solo íbamos de paso”

Camila Jiménez, estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), aseguró que la ANR no era el destino de la marcha. Dijo que la columna solo cruzaba esa zona y que la Policía colocó vallas de forma repentina, a una cuadra del lugar.

Lo único que íbamos a hacer era seguir a nuestro destino final”, sostuvo. Agregó que Agüero “no representa a la juventud estudiante y trabajadora” y reclamó su salida inmediata del cargo.

Jiménez también cuestionó que los agentes les impusieran condiciones, como marchar en filas de cuatro. Aclaró que la protesta es pacífica y criticó a la Policía por actuar, según dijo, al servicio de quienes “roban al país”.

El pedido contra Agüero no es nuevo, una campaña en redes logró más de 56.000 firmas que exigen su destitución. Además, la Contraloría General de la República iniciará un examen de correspondencia a la ministra por una compraventa vinculada a la investigación contra Eddie Jara.

Lea más: Salma Agüero asegura que compra de lote a Jara: “es trazable” y que la función pública es un apostolado

Apuntan a Cartes y al fiscal general

Agentes de policía con uniformes amarillos alineados frente a una barricada mientras observan a la multitud de jóvenes.
Policía frena marcha de jóvenes que exigen la salida de Salma Agüero frente a la sede colorada.

Otro de los manifestantes, acusó al expresidente Horacio Cartes de utilizar a las fuerzas policiales para impedir la marcha. Aclaró que, a su criterio, los agentes cumplen órdenes superiores. También exigió la salida de Agüero y del fiscal general, Emiliano Rolón.

Lea más: Tribunal de Conducta ANR expulsa a Santiago Peña por caso Ueno Bank

Asamblea popular permanente

El profesor Gerardo Gómez Ibáñez informó que la movilización forma parte de una Asamblea General Popular Permanente, que se reúne todos los días en el Panteón de los Héroes. Allí, según explicó, se decide hacia dónde marchar.

El docente afirmó que la protesta no se detendrá hasta que “se vayan todos los cómplices y encubridores”. Cuestionó además la situación de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) que se depositaron en Ueno Bank y sostuvo que se trata de “un ciclo” de abusos que, a su criterio, se repite desde hace décadas.

Los organizadores convocaron a más ciudadanos a sumarse a las movilizaciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información
Ver más
02
Nacionales
Video: abrieron la bóveda de la mansión de Santiago Peña y esto fue lo encontrado
Ver más
03
Economía
Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?
Ver más
04
Policiales
Miguel Vázquez está solo en una celda para tres, no tiene tele ni aire y no puede salir de su pabellón
Ver más
05
ABC en el Este
Operación Dragon Ball: incautan bienes por más de G. 9.780 millones en megaesquema de contrabando fronterizo
Ver más

Te puede interesar