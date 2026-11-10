Piden postergar charla de Fernández Valdovinos en universidad de Londres por caso Ueno

The London School of Economic and Political Science, universidad pública de investigación situada en Londres, anunció mediante su página web que el lunes 23 de noviembre se realizará una charla de la resiliencia al crecimiento: América Latina y el Caribe en una economía global cambiante y la oportunidad energética, con la ponencia del exministro de Economía de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos.

En la publicación, destacan que Fernández Valdovinos es uno de los economistas más destacados de Paraguay y una voz prominente en la formulación de políticas económicas, así como también que basándose en su experiencia como economista y exministro, aporta valiosas perspectivas sobre la experiencia económica de Paraguay.

Fernández Valdovinos es cuestionado tras la caída de Ueno Bank, banco de los exsocios del destituido vía juicio político expresidente de la República Santiago Peña, gobierno del que formó parte y que durante su gestión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) depositó G. 250.000 millones de recursos de naturaleza jubilatoria en el banco intervenido hoy por el Banco Central del Paraguay (BCP).

También integra la nómina de funcionarios que serán investigados por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) planteada desde la oposición en el Congreso Nacional a fin de esclarecer la responsabilidad de las autoridades de los entes que depositaron fondos públicos en Ueno Bank y que no los retiraron pese al sumario abierto por el BCP. Esto se suma a que la Fiscalía allanó su vivienda hoy en el marco de la investigación por estafa.

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El pedido de los estudiantes

Mediante una nota dirigida a Ricardo Reis, destacado profesor de The London School of Economic and Political Science y que figura como presidente de la charla, más de 50 paraguayos, tanto residentes o que se graduaron de universidades de Reino Unido solicitaron que suspenda la charla hasta que se concluya la investigación del caso Ueno Bank.

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En la nota expresan su pleno respeto hacia el compromiso de la LSE con la libertad académica y el debate abierto, y aclaran que su objetivo no es silenciar ninguna voz, sino advertir los acontecimientos recientes en Paraguay que consideran directamente relevantes para este evento y para la propia misión del Centro.

Relatan el caso del procedimiento de resolución aplicado el 3 de noviembre a Ueno Bank por parte del BCP, tras un sumario en el que se constató insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido en un contexto de excesos y faltas en las operaciones entre empresas vinculadas al banco. Destacan que Ueno era la entidad de crédito digital más utilizada en el país.

Recuerdan que tras esto, alrededor de 2,9 millones de personas, más de la mitad de la población adulta de Paraguay, perdieron el acceso a sus ahorros de la noche a la mañana, además de los más de US$ 850 millones en fondos públicos, incluida una décima parte del fondo de inversión del instituto nacional de seguridad social, lo que provocó que millones de personas perdieran sus pensiones.

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Investigación penal abierta

Tambien mencionan la investigación penal abierta contra Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio, considerando que fue accionista del holding de empresas que integraba el banco y la imputación de 27 directivos y funcionarios de Ueno Bank, entre ellos, Miguel Vázquez, quien guarda reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos.

“El Dr. Fernández Valdovinos ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el mandato del presidente Peña, desde 2023 hasta marzo de 2026; anteriormente, se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay entre 2013 y 2018. Asimismo, mantiene una relación profesional de larga data con el Sr. Peña, tras haber formado parte junto a él del directorio del Banco Basa entre 2018 y 2023, antes de integrarse a su gobierno”, señalan.

También sostienen que la investigación que llevará adelante la CBI incluye determinar si el exministro y las autoridades del Banco Central permitieron irregularidades o cambios normativos que facilitaron el rápido crecimiento de Ueno Bank sin el respaldo de capital adecuado, aunque aclaran que aún no fue imputado por la Fiscalía, por lo que tiene derecho a la presunción de inocencia.

“Su nombre figura entre los más mencionados como objeto de escrutinio. Miles de familias y pequeñas empresas aún intentan comprender qué ha ocurrido con sus ahorros, y existe una profunda incertidumbre sobre cómo se recuperarán los fondos públicos depositados en dicha entidad. En este contexto, consideramos necesario esperar más tiempo antes de brindarle una plataforma pública en una institución como la LSE para hablar sobre política macroeconómica y la experiencia económica de Paraguay”, refieren.

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El riesgo de que Fernández Valdovinos participe de la charla

Explican que hacerlo ahora, mientras estas interrogantes permanecen abiertas, conlleva el riesgo de otorgar legitimidad académica a una figura pública que, en Paraguay, está sujeta a un serio escrutinio tanto público como institucional y como el Centro define su misión como el estudio de la prosperidad de las naciones y de las crisis que las afectan, con el fin de contribuir al diseño de políticas orientadas a lograr economías más saludables y resilientes, Paraguay atraviesa, precisamente, una crisis de esta naturaleza.

Agregan que un evento que presente la experiencia paraguaya como una historia de resiliencia y crecimiento, sin abordar el colapso de Ueno Bank ni su impacto en diversos sectores de la sociedad, ofrecería a los estudiantes y al público en general una visión incompleta de los costos humanos derivados de esta crisis, por ello insisten en la postergación del evento.

“En caso de que el Centro decida seguir adelante, pedimos que en el evento se reconozca explícitamente el colapso de Ueno Bank, la inestabilidad política y económica que se ha derivado de ello, así como los interrogantes aún abiertos sobre la responsabilidad institucional. Si ese fuera el caso, miembros de nuestra comunidad tienen la intención de asistir y estarán preparados para plantear sus inquietudes, preguntas y reflexiones durante el evento”, concluyen y adjuntan varias fuentes de información sobre el colapso de Ueno Bank en Paraguay.