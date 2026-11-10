BCP con quórum mínimo tras renuncia de directores

Jorge Schreiner en su primera conferencia de prensa como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), confirmó que el renovado directorio actualmente está sesionando con quórum mínimo, ya que se concretó en la fecha la renuncia de Liana Caballero y de Miguel Mora. De esta manera, el directorio está conformado por Pedro De Jesús Acosta Bernal, que fue confirmado el 4 de noviembre a través del Decreto N° 7196, (el último decreto firmado por Santiago Peña antes de ser destituido). En la jornada del lunes último, el Presidente de la República Pedro Alliana confirmó mediante Decreto Nº 7212/2026 a Jorge Luis Schreiner Marengo como presidente del BCP y a Fernando Rivarola como miembro del directorio, mediante el Decreto Nº 7213.

Schreiner detalló que el Ejecutivo (el presidente Pedro Alliana) estaría remitiendo mañana mismo nombres para completar los dos cupos faltantes en el directorio, que considera esencial debido al momento crucial de toma de decisiones en el colegiado y que en algunos casos requiere del voto de por lo menos cuatro integrantes.

En el caso de Schreiner estaría completando el periodo del saliente y hoy procesado ex presidente del ente monetario Carlos Carvallo, o sea hasta agosto del 2028.

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Prioridad recuperar la confianza e institucionalidad del BCP

Entre las prioridades, el nuevo titular del ente monetario resaltó la urgencia de trabajar en recuperar el buen nombre e institucionalidad del Banco Central. En sentido, consideró urgente algunos cambios a nivel legislativo, y citó específicamente la Ley 7236 de conflicto de intereses. Schreiner cuestionó las flexibilizaciones que hicieron en esta Ley conocida también como “puerta giratoria”, y que perforó de alguna manera esa confianza e institucionalidad que ha caracterizado al ente monetario.

También se refirió a cambios a nivel de gobernanza y a nivel interno que están trabajando. En ese sentido mencionó que se pidió una auditoría en la Superintendencia de Bancos y la Unidad Jurídica, que luego permitirá determinar la necesidad de aplicar sumario administrativo o cambios en puestos estratégicos de dichas unidades.

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El BCP sufrió un duro golpe en su institucionalidad y credibilidad tras la caída escandalosa de ueno bank, que dejó 1,8 millones de depositantes atrapados, entre ellos de entes públicos, recursos de entes previsionales por millonarios montos. El caso costó no solo la renovación total del directorio del BCP, ya que por la misma causa se encuentra imputado y con prisión preventiva el ex titular del ente Carlos Carvallo, además le costó la destitución al ex presidente de la República Santiago Peña, también imputado y con prisión preventiva.

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Avanza cuarto grupo de pago a ahorristas

Por su parte, el miembro del directorio Pedro Acosta brindó detalles sobre el avance del desembolso de los anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Comentó que oficialmente están habilitados para cobrar el cuarto grupo de clientes, que son un total de 59.825 depositantes, por un total de G. 79.027 millones, con lo cual se completaría y el 95% de los ahorristas cubiertos por el anticipo del FGD.

Este grupo de clientes que posean depósitos hasta el límite del anticipo (40 salarios mínimos), es decir de G. 121.760.000 (aún no incluye a clientes que tienen CDA).

El plazo para el desembolso del anticipo vence este miércoles 11, fecha en que será acreditado el último grupo, correspondiente a los depositantes con CDA, y aquellos clientes que no tenían cuenta habilitada en otra entidad bancaria.

De esta manera, al cierre del 10 de noviembre, el total de ahorristas a quienes se ha pagado el anticipo es de 1.782.360 personas, totalizando G. 2,205 billones.

Acosta detalló que para el siguiente paso tras el pago del anticipo, es esperar el balance de exclusión (conciliación de pasivos y activos), que de acuerdo a los plazos legales vence este lunes 16.

Luego de esto se pondrá a disposición del sistema las carteras (depósitos, ahorros, tarjetas) y de acuerdo a lo que resulte la negociación, se determinará a que institución bancaria se transferirán las cuentas de préstamos, tarjetas, y el destino de los ahorros que superan el límite del FGD (de 75 salarios mínimos, G. 228.300.000).