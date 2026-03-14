Más allá del genio despeinado: cinco curiosidades que no conocías sobre Albert Einstein

La imagen popular de Einstein —pipa, ecuaciones y una genialidad casi sobrenatural— simplifica una vida atravesada por oficinas burocráticas, migraciones y decisiones políticas.

En el aniversario de su nacimiento, estas cinco historias, documentadas en su biografía y en registros públicos, aportan contexto a una figura que sigue marcando la ciencia y el debate contemporáneo.

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Cinco datos curiosos sobre Albert Einstein

1) Su “laboratorio” decisivo estuvo en una escuela suiza, no en una universidad. Antes de ser el físico célebre, Einstein pasó por Aarau (Suiza), donde asistió a la escuela cantonal tras dejar Alemania.

En ese ambiente educativo más liberal, y con una cultura científica sólida, afianzó el hábito que luego lo distinguiría: pensar con imágenes mentales y escenarios concretos.

Allí maduraron intuiciones sobre el tiempo y el movimiento que años después cristalizarían en la relatividad.

2) La relatividad se cocinó, en parte, entre expedientes de patentes en Berna. En 1902 entró a trabajar en la Oficina Federal de Patentes de Berna como examinador técnico. No era un cargo académico, pero sí un lugar privilegiado para leer y evaluar inventos ligados a sincronización de relojes, señales y sistemas electromecánicos.

Einstein describió esa etapa como una especie de retiro productivo: horas de análisis y, fuera del horario, física teórica. En 1905 —su “annus mirabilis”— publicó artículos que cambiaron la disciplina.

3) El Nobel no se lo dieron por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Einstein recibió el Premio Nobel de Física en 1921 “por sus servicios a la física teórica” y, de manera explícita, por su explicación del efecto fotoeléctrico.

Esa contribución fue crucial para la física cuántica: mostró que la luz podía comportarse como cuantos de energía.

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La relatividad ya era influyente, pero todavía generaba resistencias y debates técnicos; el comité se inclinó por un resultado experimentalmente más asentado.

4) Patentó una heladera con Leo Szilard para evitar accidentes mortales. Menos conocido es su trabajo aplicado: en 1930 registró, junto al físico Leo Szilard, diseños de un refrigerador de absorción sin partes móviles, motivado por noticias de una familia fallecida por una fuga de gases en un aparato doméstico.

El “refrigerador Einstein–Szilard” no se masificó, pero revela una faceta constante: la preocupación por que la ciencia y la ingeniería redujeran riesgos cotidianos.

5) Rechazó ser presidente de Israel y eligió seguir como ciudadano de la ciencia.

En 1952, tras la muerte de Chaim Weizmann, el Gobierno de Israel le ofreció la presidencia. Einstein, entonces en Princeton (Estados Unidos), declinó: dijo no tener aptitudes para la política y preferir el trabajo intelectual.

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El episodio resume una tensión recurrente en su vida: la autoridad pública del científico frente a responsabilidades cívicas que él asumía con cautela.

Einstein murió en 1955, pero su figura sigue en circulación porque combina teoría, conciencia histórica y una biografía transnacional: de Ulm a Zúrich, de Berna a Berlín y, finalmente, a Princeton. Entender esos recorridos —y no solo la caricatura del genio— es una forma más precisa de leer su influencia.

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