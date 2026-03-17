China lanza DeepZang, la primera plataforma de IA con aplicación en tibetano

Este modelo, presentado en Lhasa -capital de la región autónoma del Tíbet- cubre el vacío existente en modelos de lenguaje de gran escala autóctonos tanto a nivel nacional como étnico, al tiempo que facilita la innovación y la preservación de la cultura tibetana en la era de la inteligencia artificial (IA), declaró el presidente de la empresa, Tenzin Norbu, al diario oficialista Global Times.

A diferencia de anteriores desarrollos, como SunshineGLM V1.0, concebido el pasado noviembre como modelo base, DeepZang se presenta como una plataforma completa que integra el modelo con aplicaciones prácticas para el usuario, como traducción en tiempo real e interacción por voz.

Desarrollado de forma independiente por la tecnológica local CHOKNOR Information Technology, el modelo y su aplicación son los primeros en tibetano en completar el registro nacional para inteligencia artificial (IA) generativa en China, según recoge el medio local Tibet.cn.

La plataforma DeepZang admite más de 80 idiomas, entre ellos tibetano, chino mandarín estándar, inglés, mongol y uigur, y permite a los usuarios hablar o escribir una frase para acceder a traducción bidireccional en tiempo real, realizar preguntas y respuestas en tibetano o consultas sobre conocimiento cultural.

La aplicación registró poco después de su lanzamiento, el domingo, una media de 4.000 descargas por hora, de acuerdo a la compañía.

Un funcionario del gobierno municipal de Lhasa citado por medios locales señaló que el desarrollo de DeepZang "demuestra que las tecnologías modernas de la información pueden respaldar eficazmente la preservación y el desarrollo de las culturas tradicionales".

La noticia coincide con un momento de creciente énfasis oficial en la cohesión nacional, con la aprobación por parte del Legislativo chino de una ley destinada a promover la "unidad y el progreso étnicos".

La oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció recientemente que cambios legales introducidos en China eliminan disposiciones que permitían utilizar lenguas minoritarias como idioma de enseñanza en las escuelas y consolidan una tendencia a sustituirlas por el mandarín como lengua principal de instrucción.