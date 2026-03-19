El alemán Gerd Faltings gana el premio Abel, el "Nobel" de las matemáticas

La Academia de las Ciencias y Letras Noruega destacó en su fallo que Faltings (Gelsenkirchen, 1954) introdujo "herramientas poderosas" en ese campo y resolvió además "las ecuaciones diofántinas de Mordell y Lang".

"Sus ideas y resultados han reconfigurado ese campo. No sólo resolvió conjeturas que habían existido durante mucho tiempo, sino que estableció nuevos marcos que han orientado décadas de trabajo consecuente", señaló la Academia en el fallo.

El matemático alemán sucede en el palmarés del premio al japonés Masaki Kashiwara, galardonado el año pasado por sus aportes al análisis algebraico y la teoría de la representación.

El premio Abel se denomina así en recuerdo del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829) y fue establecido por el Parlamento de este país escandinavo en 2002.

El Comité Abel, compuesto por cinco matemáticos reconocidos internacionalmente, elige cada año al ganador del premio, dotado con 7,5 millones de coronas noruegas (679.000 euros).

El galardón se entregará el próximo 26 de mayo en un acto en la Universidad de Oslo.