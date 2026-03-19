El español Juan Carlos Cortés Pulido será el nuevo presidente del Consejo de la ESA

Cortés Pulido, que lidera también la delegación española en la ESA y que se desempeñaba desde 2024 como uno de los vicepresidentes del Consejo, fue seleccionado por unanimidad en una reunión de ese organismo que se celebró en Interlaken (Suiza).

El Consejo de la ESA es el órgano ejecutivo de esta agencia intergubernamental, que está integrada por 23 Estados miembros.

"España sigue consolidándose como un actor relevante en el ámbito espacial", celebró en un comunicado la ministra de Ciencia, innovación y Universidades española, Diana Morant, tras darse a conocer el nombramiento en una conferencia de prensa de la ESA.

Su cartera destacó que esta presidencia conlleva, entre otras responsabilidades, "el liderazgo de la organización en un momento especialmente relevante, con un entorno geopolítico cambiante, con un componente de seguridad y defensa creciente en un sector que es nativo dual y en una tesitura donde Europa necesita tomar decisiones urgentes para mantenerse como una potencia espacial global".

Con esto, este ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se convertirá en el segundo español en desempeñar este cargo en los más de 50 años de historia de la ESA, después de Maurici Lucena en 2008.

La ESA anunció igualmente que, una vez Cortés Pulido tome posesión a partir deL 1 de julio -en reemplazo del suizo Renato Krpoun, quien ocupó durante tres años la presidencia del Consejo-, le acompañarán como vicepresidentes la eslovena Tanja Permozer y el finlandés Kimmo Kanto.

En la conferencia de prensa realizada en Interlaken tras la reunión número 345 del Consejo, el director general de la organización, Josef Aschbacher (cuyo mandato ha sido extendido por 4 años), repasó algunos de los hitos más destacados para la agencia en los últimos meses.

Entre ellos no dejó de mencionar el lanzamiento en febrero de la versión más potente del cohete Ariane 6, con cuatro propulsores, o los acuerdos de la ESA con Canadá y Japón.

También anunció que, después de haber perdido contacto el pasado 16 de febrero, la agencia recuperó anoche de manera inesperada la conexión con la nave de la misión Proba-3, algo por lo que Aschbacher se manifestó muy "feliz".

"Algún milagro ocurrió", señaló, ya que los paneles solares de la nave no estaban orientados al sol y eso había impedido que, tras sufrir una anomalía desconocida que hizo que el aparato perdiera altitud y que se descargara su batería, entrara en modo seguro.

Consultado sobre la colaboración de la ESA con la NASA para las misiones de exploración lunar, después de que la agencia espacial estadounidense haya anunciado cambios en sus planes, Aschbacher precisó que las conversaciones sobre cómo eso pueda afectar a Europa están "en curso" y que habrá una reunión con los americanos la semana que viene.