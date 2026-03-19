Fallece a los 47 años ciéntifico chino clave en mejorar la seguridad alimentaria del país

El diario hongkonés South China Morning Post informó este jueves de la muerte en la capital china de este profesor y director de doctorado en la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad Normal de Pekín, tras lo que medios locales denominaron un "tratamiento médico fallido".

Varios estudiantes cercanos a Zhang sugirieron que la muerte del científico podría haber sido causada por una combinación de enfermedad y accidente y uno de ellos escribió en redes sociales que su maestro había desarrollado en los últimos años una enfermedad neurológica degenerativa y falleció tras una caída.

"Había estado sufriendo una condición similar a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)", publicó el estudiante, que añadió que "se cayó en la escalera de un antiguo complejo residencial y sufrió una hemorragia cerebral".

Zhang dedicó su carrera a la enseñanza e investigación en ciencia de la teledetección y sus aplicaciones agrícolas.

Entre las innovaciones de su equipo figuran tecnologías de prospección para estadísticas de áreas de cultivo, integrando observaciones satelitales, aéreas y terrestres, que apoyaron la realización del tercer censo agrícola nacional de China.

Zhang también lideró proyectos relacionados con la observación de la Tierra a alta resolución y entre 2017 y 2020 dirigió un programa de I+D centrado en el monitoreo por teledetección de la distribución de cultivos en los tres principales núcleos productores de grano de China: la región media y baja del río Yangtsé, la llanura del noreste de China y la llanura del norte de China.

A lo largo de su carrera, publicó más de 110 artículos académicos, con trabajos que aparecieron en las principales revistas nacionales e internacionales.

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró en 2023 que, pese a que "1.400 millones de chinos comen bien" en la actualidad, "no hay que relajarse en la cuestión alimentaria".

El suministro de comida no puede ser considerado "un asunto insignificante", sostuvo Xi.

China cuenta con menos del 9 % de tierra cultivable del planeta, pese a que su población representa el 18 % del total mundial.