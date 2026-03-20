Cohete de la misión lunar Artemis II inicia el traslado hasta la plataforma de lanzamiento

El desplazamiento del cohete, con la nave Orion en la que se acoplarán los cuatro astronautas, estaba programado para ayer, pero fue retrasado debido a los fuertes vientos en la zona, ha informado hoy la NASA a través de sus canales oficiales.

El traslado del cohete desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos hasta la plataforma de lanzamiento, situada a unos 6,4 kilómetros, ha comenzado a las 4:20 horas (GMT) y se realiza sobre una plataforma móvil que avanza muy lenta y cuidadosamente y tardará en cubrir ese trayecto previsiblemente unas doce horas.

El cohete tuvo que regresar al edificio de ensamblaje el pasado 21 de febrero, horas después del ensayo general que se hizo antes del lanzamiento previsto, después de que los equipos de la NASA identificaran un problema que impedía que el helio fluyera hacia la etapa superior del cohete, y mientras el cohete y la nave espacial se encontraban en ese edificio los ingenieros también revisaron y volvieron a probar varios sistemas del cohete.

La misión Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso, lo que marcará el primer vuelo tripulado de este programa y el regreso a la Luna más de cincuenta años después.

Artemis II es la segunda misión del Programa tras el vuelo no tripulado que se realizó en 2022, y precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience así el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra y la construcción de la estación orbital Gateway.

La estación Gateway, además de 'conectar' y coordinar las misiones entre la Tierra y la Luna, servirá para realizar numerosos experimentos científicos fuera de la magnetosfera terrestre y para probar tecnologías que pueden ser clave para viajes más largos y servir de paso intermedio para futuras misiones tripuladas -entre ellas a Marte-, dentro de un proyecto internacional que lidera la NASA e involucra a numerosas agencias.

Tras completar el desplazamiento hasta la plataforma de lanzamiento, el cohete SLS y la cápsula Orión en la que viajarán los astronautas comenzarán una serie de ensayos antes de su lanzamiento, previsto para el próximo 1 de abril.