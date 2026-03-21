El operador DE-CIX aumenta su presencia en Brasil con una asociación con Google

La asociación, que se hará oficial el lunes, permitirá el acceso directo a todo el ecosistema de servicios de Google vía São Paulo y Río de Janeiro, con rutas proyectadas para minimizar la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de las aplicaciones.

El objetivo es reducir la dependencia de redes internacionales y fomentar rutas locales para mejorar los servicios en áreas como la inteligencia artificial, el entretenimiento o el sector financiero, en las cuales cada milisegundo cuenta.

"Estas nuevas funciones y servicios impulsarán aún más el desarrollo de la economía de Brasil y convertirán al país en uno de los mercados digitales más importantes del planeta", explicó el CEO de DE-CIX, Ivo Ivanov, a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, en São Paulo.

Ivanov subrayó que poseer una infraestructura de interconexión local es hoy una cuestión de soberanía nacional.

Puso como ejemplo la industria automotriz, donde algunos robots de montaje requieren ya comunicación en tiempo real; las finanzas, donde para detectar un fraude lo más rápido posible se necesita una conexión altamente eficiente; y la sanidad, con la posibilidad de tener ambulancias conectadas con los hospitales.

Fundada en 1995 en Fráncfort, DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange) aterrizó en Brasil hace un año con nuevos puntos de interconexión en São Paulo y Río de Janeiro, en el marco de su estrategia de expansión global.

Los Puntos de Intercambio de Tráfico (IXs) funcionan como aeropuertos de Internet.

Así como en un aeropuerto se conectan vuelos, pasajeros y mercancías entre distintas aerolíneas, los IXs permiten que diferentes redes (empresas, proveedores de Internet, nube y contenido) se conecten entre sí para intercambiar datos de forma directa, física y eficiente.

En este contexto, Brasil es un mercado en crecimiento "fundamental", con una demanda impulsada principalmente por plataformas de contenido, servicios en la nube, inteligencia artificial y transacciones de datos.

En su primer año de operaciones en el país, DE-CIX suma ya alrededor de medio centenar de clientes conectados a través de São Paulo y Río de Janeiro.

Además de Google, DE-CIX se ha asociado a SAMM, una proveedora brasileña de conectividad e infraestructura de red que atiende a clientes corporativos y plataformas digitales en todo el país, con aproximadamente 5.600 clientes.

Y también con OpenX, una plataforma enfocada en la interconexión de proveedores de servicios de Internet y en el intercambio de tráfico.

Con estas alianzas, la compañía alemana pretende reforzar el papel de Brasil como un centro clave de conectividad digital y en la nube en América Latina.

DE-CIX ofrece sus servicios de interconexión en ubicaciones de Europa, África, América y Asia, y es accesible desde centros de datos en más de 600 ciudades del mundo.