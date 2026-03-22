Roscosmos designa a Kononenko director del Centro de Preparación de Cosmonautas Gagarin

"Me alegra anunciar una importante decisión: Oleg Kononenko, nuestro reconocido cosmonauta, héroe de Rusia, recordista que estuvo 1.111 días a bordeo de la EEI, ha sido designado como director del Centro de Preparación de Cosmonautas", anunció el director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, citado por la agencia TASS.

El propio Kononenko, señaló que entre las misiones más importantes que asumirá la institución que encabezará a partir de ahora está "la preparación del centro para la nueva estación orbital rusa".

Según anunció recientemente Bakánov, el lanzamiento del primer módulo de la nueva estación espacial rusa está previsto para 2028, el mismo año en que comenzará el proceso de retirada de la Estación Espacial Internacional (EEI), que será hundida en el mar en 2030.

Kononenko se convirtió en febrero de 2024 en el hombre que más tiempo ha estado en el espacio, con 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos, una marca que hasta entonces ostentaba el legendario Guennadi Padalka, y para junio del mismo año fue el primero en alcanzar los mil días de permanencia a bordo de la EEI.

Cuando regresó a la Tierra en septiembre de 2024 alcanzó los 1.111 días, un récord que no ha sido batido a día de hoy.

De hecho la marca de Kononenko es en la actualidad casi imbatible, ya que los diez siguientes astronautas en la lista están retirados o han fallecido.

El próximo cosmonauta en activo es el también ruso Serguéi Prokopiev, que suma 567 días. No obstante, tendrá difícil incrementar su marca personal, ya que la agencia espacial rusa, Roscosmos, ha anunciado su intención de abandonar en los próximos años la EEI para centrarse en la construcción de la nueva estación espacial rusa.

En cuanto al récord de estancia continuada en el espacio, lo ostenta otro ruso, Valeri Poliakov, que permaneció ininterrumpidamente 437 días en la estación rusa MIR entre 1994 y 1995.